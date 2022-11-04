https://sputnikarabic.ae/20221104/وزير-الخارجية-الإيراني-يطالب-بايدن-بالتوقف-عن-النفاق-1069823890.html
وزير الخارجية الإيراني يطالب بايدن بالتوقف عن "النفاق"
وزير الخارجية الإيراني يطالب بايدن بالتوقف عن "النفاق"
طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتوقف عن "النفاق" فيما يخص التعامل مع بلاده. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T11:05+0000
2022-11-04T11:05+0000
2022-11-04T11:05+0000
إيران
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وكتب وزير الخارجية الإيراني، عبر "تويتر": "البيت الأبيض شجع بشكل متزايد العنف والإرهاب في أعمال الشغب الأخيرة في إيران، بينما يحاول في الوقت نفسه التوصل إلى اتفاق نووي".وكان بايدن قد تعهد أمس الخميس "بتحرير" إيران، وقال إن المحتجين الذين يعملون ضد حكومة البلاد سينجحون قريبا في تحرير أنفسهم.واندلعت احتجاجات على مدى 7 أسابيع في إيران في أعقاب وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، أثناء احتجاز شرطة الأخلاق الإيرانية لها. وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.وتتهم إيران الدول الغربية بدعم المحتجين الذين ينشرون في وسائل إعلامهم رسائل تخريبية ومعادية لإيران، فضلاً عن دعوات للإطاحة بالسلطة فيها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الخارجية الإيراني يطالب بايدن بالتوقف عن "النفاق"
تابعنا عبر
طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتوقف عن "النفاق" فيما يخص التعامل مع بلاده.
وكتب وزير الخارجية الإيراني
، عبر "تويتر": "البيت الأبيض شجع بشكل متزايد العنف والإرهاب في أعمال الشغب الأخيرة في إيران، بينما يحاول في الوقت نفسه التوصل إلى اتفاق نووي".
وأضاف عبد اللهيان: "يا سيد بايدن، ضع حدا لهذا النفاق.. والتوقف أيضا عن دعم الإرهاب وداعش (المحظور دوليا)".
وكان بايدن
قد تعهد أمس الخميس "بتحرير" إيران، وقال إن المحتجين الذين يعملون ضد حكومة البلاد سينجحون قريبا في تحرير أنفسهم.
واندلعت احتجاجات على مدى 7 أسابيع في إيران في أعقاب وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، أثناء احتجاز شرطة الأخلاق الإيرانية لها. وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.
وتتهم إيران
الدول الغربية بدعم المحتجين الذين ينشرون في وسائل إعلامهم رسائل تخريبية ومعادية لإيران، فضلاً عن دعوات للإطاحة بالسلطة فيها.