عربي
https://sputnikarabic.ae/20221104/وزير-الخارجية-التركي-يزور-الإمارات-1069821431.html
وزير الخارجية التركي يزور الإمارات
وزير الخارجية التركي يزور الإمارات
أعلنت وزارة الخارجية التركية أن الوزير مولود تشاووش أوغلو، سيزور دولة الإمارات في الفترة ما بين 4 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T09:29+0000
2022-11-04T09:29+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059971759_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_d92bb3623be5c574f4e8d58c1844c74c.jpg
وحسب بيان الخارجية التركية، أمس الخميس، تأتي زيارة تشاووش أوغلو لحضور "منتدى صير بني ياس"، استجابة لدعوة نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.وأضاف البيان أن تشاووش أوغلو سيبحث القضايا الثنائية والإقليمية مع نظيره الإماراتي خلال الزيارة.يذكر أن هذا المنتدى يقام سنويا بمبادرة من وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.ويهدف المنتدى إلى خلق مساحة للنقاش ذي المنحى العملي بين صنّاع الرأي والسياسة الرواد حول المسائل الحساسة ذات العلاقة بالسلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.ويتميز المنتدى بمناقشات بناءة بين الحاضرين حول التحديات الحاسمة التي تواجه الدول على الساحتين الإقليمية والعالمية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059971759_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_3e2f7dd5a6864c16c175d16ddf8a59c5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

وزير الخارجية التركي يزور الإمارات

09:29 GMT 04.11.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الخارجية التركية أن الوزير مولود تشاووش أوغلو، سيزور دولة الإمارات في الفترة ما بين 4 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وحسب بيان الخارجية التركية، أمس الخميس، تأتي زيارة تشاووش أوغلو لحضور "منتدى صير بني ياس"، استجابة لدعوة نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.
وأضاف البيان أن تشاووش أوغلو سيبحث القضايا الثنائية والإقليمية مع نظيره الإماراتي خلال الزيارة.
يذكر أن هذا المنتدى يقام سنويا بمبادرة من وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.
ويهدف المنتدى إلى خلق مساحة للنقاش ذي المنحى العملي بين صنّاع الرأي والسياسة الرواد حول المسائل الحساسة ذات العلاقة بالسلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.
ويتميز المنتدى بمناقشات بناءة بين الحاضرين حول التحديات الحاسمة التي تواجه الدول على الساحتين الإقليمية والعالمية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представители российской стороны во время обмена пленными - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала