https://sputnikarabic.ae/20221104/وزير-الخارجية-التركي-يزور-الإمارات-1069821431.html
وزير الخارجية التركي يزور الإمارات
وزير الخارجية التركي يزور الإمارات
أعلنت وزارة الخارجية التركية أن الوزير مولود تشاووش أوغلو، سيزور دولة الإمارات في الفترة ما بين 4 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T09:29+0000
2022-11-04T09:29+0000
2022-11-04T09:29+0000
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وحسب بيان الخارجية التركية، أمس الخميس، تأتي زيارة تشاووش أوغلو لحضور "منتدى صير بني ياس"، استجابة لدعوة نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.وأضاف البيان أن تشاووش أوغلو سيبحث القضايا الثنائية والإقليمية مع نظيره الإماراتي خلال الزيارة.يذكر أن هذا المنتدى يقام سنويا بمبادرة من وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.ويهدف المنتدى إلى خلق مساحة للنقاش ذي المنحى العملي بين صنّاع الرأي والسياسة الرواد حول المسائل الحساسة ذات العلاقة بالسلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.ويتميز المنتدى بمناقشات بناءة بين الحاضرين حول التحديات الحاسمة التي تواجه الدول على الساحتين الإقليمية والعالمية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
وزير الخارجية التركي يزور الإمارات
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أعلنت وزارة الخارجية التركية أن الوزير مولود تشاووش أوغلو، سيزور دولة الإمارات في الفترة ما بين 4 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وحسب بيان الخارجية التركية، أمس الخميس، تأتي زيارة تشاووش أوغلو لحضور "منتدى صير بني ياس"، استجابة لدعوة نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.
وأضاف البيان أن تشاووش أوغلو سيبحث القضايا الثنائية والإقليمية مع نظيره الإماراتي خلال الزيارة.
يذكر أن هذا المنتدى يقام سنويا بمبادرة من وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.
ويهدف المنتدى إلى خلق مساحة للنقاش ذي المنحى العملي بين صنّاع الرأي والسياسة الرواد حول المسائل الحساسة ذات العلاقة بالسلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط
.
ويتميز المنتدى بمناقشات بناءة بين الحاضرين حول التحديات الحاسمة التي تواجه الدول على الساحتين الإقليمية والعالمية.