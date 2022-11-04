https://sputnikarabic.ae/20221104/---88-من-الأمريكيين-قلقون-بشأن-تصاعد-العنف-السياسي-1069828463.html
88% من الأمريكيين قلقون بشأن تصاعد العنف السياسي
88% من الأمريكيين قلقون بشأن تصاعد العنف السياسي
أجرت صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "إيه بي سي نيوز" استطلاعا للرأي، أظهر أن الغالبية العظمى من الأمريكيين قلقون من تزايد خطر وقوع أعمال عنف ذات دوافع سياسية في... 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T13:30+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك. وبلغت نسبة الأمريكيين القلقين من هذا الخطر 88% من بين العينة المشاركة، حيث قال أكثر من 60% إنهم "قلقون للغاية"، وألقى 31 % من المشاركين باللوم على الحزب الجمهوري أكثر من أولئك الذين لاموا الحزب الديمقراطي لتزايد العنف السياسي حيث جاءت نسبتهم 25%، فيما حمّل 32% من المستطلعين المسؤولية على كلا الطرفين بالتساوي.وفي الأسبوع الماضي، حذّر مكتب التحقيقات الفدرالي والوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى من زيادة خطر العنف من المتطرفين المحليين تجاه مجموعة واسعة من الأهداف، بما في ذلك المعارضين الأيديولوجيين والعاملين في الانتخابات.يشار إلى أنه تم إجراء الاستطلاع على 1005 بالغين، في الفترة من 31 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، في الأسبوع الذي أعقب هجوما على بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في منزلهما، من قبل شخص مسلح بمطرقة.وعلقت نانسي بيلوسي، لأول مرة على حادث الاعتداء العنيف على زوجها، وقالت في بيان لها وجّهته لأعضاء الكونغرس الأمريكي: "في صباح الجمعة، اقتحم رجل عنيف منزل عائلتنا، وطالب بمواجهتي، وهاجم زوجي بول بوحشية، أنا وأبناؤنا وأحفادنا نشعر بالحزن والصدمة بسبب الهجوم الذي يهدد حياة زوجي".وأعربت بيلوسي في بيانها عن امتنانها هي وأسرتها للاستجابة السريعة لخدمات إنفاذ القانون والطوارئ، وللرعاية الطبية المنقذة للحياة التي يتلقاها زوجها.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
88% من الأمريكيين قلقون بشأن تصاعد العنف السياسي
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أجرت صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "إيه بي سي نيوز" استطلاعا للرأي، أظهر أن الغالبية العظمى من الأمريكيين قلقون من تزايد خطر وقوع أعمال عنف ذات دوافع سياسية في الولايات المتحدة.
سبوتنيك. وبلغت نسبة الأمريكيين القلقين من هذا الخطر 88% من بين العينة المشاركة، حيث قال أكثر من 60% إنهم "قلقون للغاية"، وألقى 31 % من المشاركين باللوم على الحزب الجمهوري أكثر من أولئك الذين لاموا الحزب الديمقراطي لتزايد العنف السياسي حيث جاءت نسبتهم 25%، فيما حمّل 32% من المستطلعين المسؤولية على كلا الطرفين بالتساوي.
وفي الأسبوع الماضي، حذّر مكتب التحقيقات الفدرالي والوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى من زيادة خطر العنف من المتطرفين المحليين تجاه مجموعة واسعة من الأهداف، بما في ذلك المعارضين الأيديولوجيين والعاملين في الانتخابات.
يشار إلى أنه تم إجراء الاستطلاع على 1005 بالغين، في الفترة من 31 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، في الأسبوع الذي أعقب هجوما على بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
، في منزلهما، من قبل شخص مسلح بمطرقة.
وعلقت نانسي بيلوسي، لأول مرة على حادث الاعتداء العنيف على زوجها، وقالت في بيان
لها وجّهته لأعضاء الكونغرس الأمريكي: "في صباح الجمعة، اقتحم رجل عنيف منزل عائلتنا، وطالب بمواجهتي، وهاجم زوجي بول بوحشية، أنا وأبناؤنا وأحفادنا نشعر بالحزن والصدمة بسبب الهجوم الذي يهدد حياة زوجي".
وأعربت بيلوسي في بيانها عن امتنانها هي وأسرتها للاستجابة السريعة لخدمات إنفاذ القانون والطوارئ، وللرعاية الطبية المنقذة للحياة التي يتلقاها زوجها.