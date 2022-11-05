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https://sputnikarabic.ae/20221105/أميرال-أمريكي-يؤكد-أن-قدرة-الولايات-المتحدة-على-مقاومة-الصين-يمكن-مقارنتها-بسفينة-تغرق-ببطء-1069850342.html
أميرال أمريكي يؤكد أن قدرة الولايات المتحدة على مقاومة الصين يمكن مقارنتها بسفينة تغرق ببطء
أميرال أمريكي يؤكد أن قدرة الولايات المتحدة على مقاومة الصين يمكن مقارنتها بسفينة تغرق ببطء
وصف الأميرال تشارلز ريتشارد في البحرية الأمريكية الأزمة الأوكرانية بأنها "مجرد إحماء"، حسبما نقلت عنه صحيفة "وول ستريت جورنال". 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T08:25+0000
2022-11-05T08:25+0000
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وقال الأميرال: "لقد أظهر الصراع في أوكرانيا تلاشي قوة الردع العسكري الأمريكي. وهي حقيقة يبدو أن قلة من قادتنا على استعداد للاعتراف بها علنًا".وهو يعتقد أن قدرة الولايات المتحدة على مقاومة الصين يمكن مقارنتها بسفينة تغرق ببطء.في رأيه، حقيقة أن الولايات المتحدة خسرت السباق الفرط صوتي أمام الصين وروسيا جعل الوضع يتفاقم، وهذا أمر يستحق الاستماع إليه في الكونغرس.وأضاف الأميرال: "من قبل، كنا نعرف كيف نتحرك بسرعة، لكننا فقدنا هذا الفن".
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

أميرال أمريكي يؤكد أن قدرة الولايات المتحدة على مقاومة الصين يمكن مقارنتها بسفينة تغرق ببطء

08:25 GMT 05.11.2022
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يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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وصف الأميرال تشارلز ريتشارد في البحرية الأمريكية الأزمة الأوكرانية بأنها "مجرد إحماء"، حسبما نقلت عنه صحيفة "وول ستريت جورنال".
وقال الأميرال: "لقد أظهر الصراع في أوكرانيا تلاشي قوة الردع العسكري الأمريكي. وهي حقيقة يبدو أن قلة من قادتنا على استعداد للاعتراف بها علنًا".
وهو يعتقد أن قدرة الولايات المتحدة على مقاومة الصين يمكن مقارنتها بسفينة تغرق ببطء.

وأضاف ريتشارد: "إنها تغرق ببطء، وهي تغرق لأنها (بكين) تطبق قدراتها بشكل أسرع مما نحن عليه الآن".

في رأيه، حقيقة أن الولايات المتحدة خسرت السباق الفرط صوتي أمام الصين وروسيا جعل الوضع يتفاقم، وهذا أمر يستحق الاستماع إليه في الكونغرس.
وأضاف الأميرال: "من قبل، كنا نعرف كيف نتحرك بسرعة، لكننا فقدنا هذا الفن".
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