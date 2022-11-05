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https://sputnikarabic.ae/20221105/إصابة-أربعة-أشخاص-في-حريق-في-مقهى-بمدينة-كوستروما-الروسية--1069844564.html
إصابة أربعة أشخاص إثر حريق بمقهى في مدينة كوستروما الروسية
إصابة أربعة أشخاص إثر حريق بمقهى في مدينة كوستروما الروسية
أبلغت وزارة الطوارئ الروسية، صباح اليوم السبت، أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا في حريق بمقهى في مدينة كوستروما الروسية. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T02:17+0000
2022-11-05T02:20+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. واندلع الحريق في مقهى "بوليغون" وانتشر على مساحة 3500 متر مربع.وقالت وزارة الطوارئ في بيان في الساعات الأولى من يوم السبت: "نحن على علم بأربعة ضحايا". ووفقا لوزارة الطوارئ الروسية، تم إجلاء 250 شخصا من المبنى.وتم احتواء الحريق في الساعة 4.23 صباحا. [01:23 بتوقيت غرينتش يوم السبت].
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روسيا

إصابة أربعة أشخاص إثر حريق بمقهى في مدينة كوستروما الروسية

02:17 GMT 05.11.2022 (تم التحديث: 02:20 GMT 05.11.2022)
© Sputnik . Виталий Тимкив / الانتقال إلى بنك الصورموظفو وزارة الطوارئ الروسية يعملون في موقع تحطم طائرة مقاتلة من طراز Su-34 في ييسك، 17 أكتوبر 2022
موظفو وزارة الطوارئ الروسية يعملون في موقع تحطم طائرة مقاتلة من طراز Su-34 في ييسك، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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أبلغت وزارة الطوارئ الروسية، صباح اليوم السبت، أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا في حريق بمقهى في مدينة كوستروما الروسية.
موسكو - سبوتنيك. واندلع الحريق في مقهى "بوليغون" وانتشر على مساحة 3500 متر مربع.
وقالت وزارة الطوارئ في بيان في الساعات الأولى من يوم السبت: "نحن على علم بأربعة ضحايا". ووفقا لوزارة الطوارئ الروسية، تم إجلاء 250 شخصا من المبنى.
وتم احتواء الحريق في الساعة 4.23 صباحا. [01:23 بتوقيت غرينتش يوم السبت].
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Представители российской стороны во время обмена пленными - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:18 GMT
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