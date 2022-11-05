https://sputnikarabic.ae/20221105/إصابة-قرابة-40-شخصا-في-حريق-مبنى-سكني-بنيويورك-الأمريكية-1069871295.html
إصابة قرابة 40 شخصا في حريق مبنى سكني بنيويورك الأمريكية
إصابة قرابة 40 شخصا في حريق مبنى سكني بنيويورك الأمريكية
أصيب ما لا يقل عن 38 شخصا في حريق كبير في بناية شاهقة في مانهاتن، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T23:59+0000
2022-11-05T23:59+0000
2022-11-05T23:59+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت الصحيفة، إن الحريق اندلع يوم السبت في الطابق 20 من مجمع سكني شاهق في مدينة نيويورك.وقال مسؤولو الإطفاء، إن ما مجموعه 38 شخصًا أصيبوا، اثنان في حالة حرجة وخمسة في حالة خطيرة، بينما أصيب الباقون بإصابات طفيفة.ونجم الحريق عن بطارية ليثيوم في دراجة كهربائية، وفقا للمسؤولين، الذين يعتقدون أن أحد سكان الشقة قام بإصلاح الدراجات، ربما كجزء من نشاط تجاري غير مصرح به.يذكر أنه منذ بداية العام في نيويورك، اندلع 200 حريق في المباني السكنية نتيجة اشتعال البطاريات من هذا النوع، وقتل بسببها 6 أشخاص.
https://sputnikarabic.ae/20221104/الولايات-المتحدة-تشهد-انتشارا-كبيرا-وغير-معتاد-لثلاثة-فيروسات-تنفسية-1069843045.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
إصابة قرابة 40 شخصا في حريق مبنى سكني بنيويورك الأمريكية
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أصيب ما لا يقل عن 38 شخصا في حريق كبير في بناية شاهقة في مانهاتن، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين.
وقالت الصحيفة، إن الحريق اندلع يوم السبت في الطابق 20 من مجمع سكني شاهق
في مدينة نيويورك.
وقال مسؤولو الإطفاء، إن ما مجموعه 38 شخصًا أصيبوا، اثنان في حالة حرجة وخمسة في حالة خطيرة، بينما أصيب الباقون بإصابات طفيفة.
ونجم الحريق عن بطارية ليثيوم في دراجة كهربائية، وفقا للمسؤولين، الذين يعتقدون أن أحد سكان الشقة قام بإصلاح الدراجات، ربما كجزء من نشاط تجاري غير مصرح به.
يذكر أنه منذ بداية العام في نيويورك، اندلع 200 حريق في المباني السكنية نتيجة اشتعال البطاريات من هذا النوع، وقتل بسببها 6 أشخاص.