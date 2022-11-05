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https://sputnikarabic.ae/20221105/اعتقال-أحد-المتهمين-في-تفجير-جسر-القرم-1069844404.html
اعتقال أحد المتهمين في تفجير جسر القرم
اعتقال أحد المتهمين في تفجير جسر القرم
أكدت والدة فلاديمير زلوبا، المدعى عليه في عملية تفجير جسر القرم (جسر مضيق كيرتش)، لوكالة "سبوتنيك" أن ابنها قد احتجز في شبه جزيرة القرم. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T01:39+0000
2022-11-05T01:39+0000
روسيا
جمهورية القرم الروسية
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خيرسون - سبوتنيك. وقالت والدة زلوبا، فيرا إن: ة ابنها كان قد انتقل بعائلته إلى روسيا، إلى شبه جزيرة القرم، مضيفة إنه يدعم روسيا، وقال إن الاستقرار سيأتي في النهاية".وأضافت: "لقد أخذوا الرجل بعيدا وقدموا له مثل هذه الادعاءات... كيف يمكن أن يكون ذلك المزارع... إرهابي أو شيء من هذا القبيل؟"، لافتة إلى أنها تؤمن ببراءة ابنها.وتابعت أن ابنها، الذي كان يعمل في نقل وبيع الحبوب التي يزرعها المزارعون المحليون، قد احتجز في شبه جزيرة القرم.وفي أكتوبر، أكد ابن رومان سولومكو، وهو متهم آخر في انفجار جسر القرم، لـ"سبوتنيك" أن والده محتجز في شبه جزيرة القرم.وأضاف أن والده سافر إلى جورجيا لدفع ثمن وسيط جمركي والإعلان عن شحنة وأن جميع الوثائق الرسمية قدمت بشكل صحيح.وزار مراسل "سبوتنيك" قرية فلاديمير زلوبا مسقط رأسه في منطقة خيرسون، حيث قال زميل وجار إن زلوبا له علاقات تجارية مع سولومكو، لأنهما يعملان في بيع الحبوب.
https://sputnikarabic.ae/20221019/لجنة-التحقيق-الروسية-تؤكد-تورط-أوكرانيا-في-الهجوم-الإرهابي-على-جسر-القرم-1069219423.html
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روسيا, جمهورية القرم الروسية
روسيا, جمهورية القرم الروسية

اعتقال أحد المتهمين في تفجير جسر القرم

01:39 GMT 05.11.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022
جسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أكدت والدة فلاديمير زلوبا، المدعى عليه في عملية تفجير جسر القرم (جسر مضيق كيرتش)، لوكالة "سبوتنيك" أن ابنها قد احتجز في شبه جزيرة القرم.
خيرسون - سبوتنيك. وقالت والدة زلوبا، فيرا إن: ة ابنها كان قد انتقل بعائلته إلى روسيا، إلى شبه جزيرة القرم، مضيفة إنه يدعم روسيا، وقال إن الاستقرار سيأتي في النهاية".
جسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
لجنة التحقيق الروسية تؤكد تورط أوكرانيا في الهجوم الإرهابي على جسر القرم
19 أكتوبر, 09:24 GMT
وأضافت: "لقد أخذوا الرجل بعيدا وقدموا له مثل هذه الادعاءات... كيف يمكن أن يكون ذلك المزارع... إرهابي أو شيء من هذا القبيل؟"، لافتة إلى أنها تؤمن ببراءة ابنها.
وتابعت أن ابنها، الذي كان يعمل في نقل وبيع الحبوب التي يزرعها المزارعون المحليون، قد احتجز في شبه جزيرة القرم.
وفي أكتوبر، أكد ابن رومان سولومكو، وهو متهم آخر في انفجار جسر القرم، لـ"سبوتنيك" أن والده محتجز في شبه جزيرة القرم.
وأضاف أن والده سافر إلى جورجيا لدفع ثمن وسيط جمركي والإعلان عن شحنة وأن جميع الوثائق الرسمية قدمت بشكل صحيح.
وزار مراسل "سبوتنيك" قرية فلاديمير زلوبا مسقط رأسه في منطقة خيرسون، حيث قال زميل وجار إن زلوبا له علاقات تجارية مع سولومكو، لأنهما يعملان في بيع الحبوب.
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Представители российской стороны во время обмена пленными - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:18 GMT
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