https://sputnikarabic.ae/20221105/الأمين-العام-للناتو-يعتقد-أن-مخاطر-تعليق-عمل-ممر-الحبوب-لا-تزال-قائمة-1069851799.html
الأمين العام للناتو يعتقد أن مخاطر تعليق عمل "ممر الحبوب" لا تزال قائمة
الأمين العام للناتو يعتقد أن مخاطر تعليق عمل "ممر الحبوب" لا تزال قائمة
يعتقد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أنه بسبب الوضع في أوكرانيا، لا تزال مخاطر تعليق عمل "ممر الحبوب" قائمة. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T10:23+0000
2022-11-05T10:23+0000
2022-11-05T10:23+0000
العالم
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
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وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع قناة "إن تي في": "المخاطر ستبقى. لمكافحة الجوع، يجب أن تستمر الحبوب الأوكرانية في التدفق إلى العالم، صفقة الحبوب لها أهمية كبيرة".وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت استئناف مشاركتها باتفاق الحبوب، وذلك بعد حصولها على ضمانات أوكرانية مكتوبة، تتعهد فيها بعدم استخدام الممرات الآمنة لأغراض عسكرية.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "بفضل مشاركة المنظمة الدولية الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مساعدة تركيا، تمكنا من الحصول على الضمانات الخطية اللازمة من أوكرانيا بشأن عدم استخدام الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية، المحددة لتصدير المنتجات الزراعية، للعمليات القتالية ضد روسيا، وقد تم إرسالها إلى مركز التنسيق المشترك في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022".
https://sputnikarabic.ae/20221103/وزير-الدفاع-التركي-يعلن-عن-مغادرة-6-سفن-موانئ-أوكرانيا-بعد-استئناف-العمل-بمبادرة-نقل-الحبوب-1069777514.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
العالم, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
الأمين العام للناتو يعتقد أن مخاطر تعليق عمل "ممر الحبوب" لا تزال قائمة
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يعتقد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أنه بسبب الوضع في أوكرانيا، لا تزال مخاطر تعليق عمل "ممر الحبوب" قائمة.
وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع قناة "إن تي في": "المخاطر ستبقى. لمكافحة الجوع، يجب أن تستمر الحبوب الأوكرانية في التدفق إلى العالم، صفقة الحبوب لها أهمية كبيرة".
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت استئناف مشاركتها باتفاق الحبوب، وذلك بعد حصولها على ضمانات أوكرانية
مكتوبة، تتعهد فيها بعدم استخدام الممرات الآمنة لأغراض عسكرية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "بفضل مشاركة المنظمة الدولية الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مساعدة تركيا
، تمكنا من الحصول على الضمانات الخطية اللازمة من أوكرانيا بشأن عدم استخدام الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية، المحددة لتصدير المنتجات الزراعية، للعمليات القتالية ضد روسيا، وقد تم إرسالها إلى مركز التنسيق المشترك في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022".