https://sputnikarabic.ae/20221105/الأمين-العام-للناتو-يعلن-عدم-وجود-خطط-لتغيير-مواقع-انتشار-القدرات-النووية-1069855262.html
الأمين العام للناتو يعلن عدم وجود خطط لتغيير مواقع انتشار القدرات النووية
الأمين العام للناتو يعلن عدم وجود خطط لتغيير مواقع انتشار القدرات النووية
أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم السبت، عدم وجود خطط لدى الحلف لتغيير مواقع انتشار القدرات النووية. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T12:45+0000
2022-11-05T12:45+0000
2022-11-05T12:45+0000
العالم
الناتو
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
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وقال ستولتنبرغ، ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تقنيا نشر القدرات النووية للمنظمة في السويد وفنلندا إذا انضمت هاتان الدولتان إلى الحلف: "ليس لدى الناتو أي خطط لتغيير مواقعه النووية وانتشارها". بحسب ما نقلته صحيفة "دنيا" التركية.كتبت محللة "بلومبرغ"، كاتي بوهيانبالو، أن فنلندا لا تنوي نشر رؤوس حربية نووية بعد انضمامها إلى الناتو.وقال مسؤولون فنلنديون: "لا تخطط فنلندا لوضع رؤوس حربية نووية على أراضيها بعد أن أصبحت عضوًا في الناتو. بالإضافة إلى ذلك، لم تتلق فنلندا مثل هذه المقترحات من الدول الأعضاء في التحالف".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد في أيلول/سبتمبر الماضي، أن الغرب قد تجاوز كل الخطوط في سياسته المعادية لروسيا، لافتاً للتهديدات المستمرة ضد بلاده، واستخدام الغرب الابتزاز النووي، بسكوته على ممارسات نظام كييف الذي ما انفك يستهدف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه معرضا العالم لكارثة إشعاع وتلوث نوويين.
https://sputnikarabic.ae/20221104/فنلندا-تكشف-تفاصيل-حول-احتمال-نشر-أسلحة-نووية-بعد-انضمامها-للناتو-1069811236.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الناتو, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
العالم, الناتو, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
الأمين العام للناتو يعلن عدم وجود خطط لتغيير مواقع انتشار القدرات النووية
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أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم السبت، عدم وجود خطط لدى الحلف لتغيير مواقع انتشار القدرات النووية.
وقال ستولتنبرغ، ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تقنيا نشر القدرات النووية للمنظمة في السويد وفنلندا
إذا انضمت هاتان الدولتان إلى الحلف: "ليس لدى الناتو أي خطط لتغيير مواقعه النووية وانتشارها". بحسب ما نقلته صحيفة "دنيا" التركية.
كتبت محللة "بلومبرغ"، كاتي بوهيانبالو، أن فنلندا لا تنوي نشر رؤوس حربية نووية بعد انضمامها إلى الناتو.
وقال مسؤولون فنلنديون: "لا تخطط فنلندا لوضع رؤوس حربية نووية
على أراضيها بعد أن أصبحت عضوًا في الناتو. بالإضافة إلى ذلك، لم تتلق فنلندا مثل هذه المقترحات من الدول الأعضاء في التحالف".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد في أيلول/سبتمبر الماضي، أن الغرب قد تجاوز كل الخطوط في سياسته المعادية لروسيا، لافتاً للتهديدات المستمرة ضد بلاده، واستخدام الغرب الابتزاز النووي، بسكوته على ممارسات نظام كييف الذي ما انفك يستهدف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه معرضا العالم لكارثة إشعاع وتلوث نوويين.