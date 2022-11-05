https://sputnikarabic.ae/20221105/البنتاغون-يهدد-الصين-بـ-قوة-الجيش-الأمريكي-1069845246.html
البنتاغون يهدد الصين بـ "قوة" الجيش الأمريكي
البنتاغون يهدد الصين بـ "قوة" الجيش الأمريكي
أعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي كولين كال، يوم أمس الجمعة، خلال مؤتمر في معهد بروكينغز، أنه لا ينبغي لأحد أن يشك في أن الجيش الأمريكي هو الأكثر قدرة في العالم. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T04:38+0000
2022-11-05T04:38+0000
2022-11-05T04:55+0000
رصد عسكري
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال وزير الدفاع الأمريكي: "لا ينبغي لأحد أن يشك في أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأكثر استعدادا للقتال في العالم".وأضاف كال أن الصين، في رأيه، لا تشكك في هذا بالتأكيد.وقال: "لا أعتقد أن الصين تشك في ذلك، أعتقد أن الصين تدرك قدراتنا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون يهدد الصين بـ "قوة" الجيش الأمريكي
04:38 GMT 05.11.2022 (تم التحديث: 04:55 GMT 05.11.2022) تابعنا عبر
أعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي كولين كال، يوم أمس الجمعة، خلال مؤتمر في معهد بروكينغز، أنه لا ينبغي لأحد أن يشك في أن الجيش الأمريكي هو الأكثر قدرة في العالم.
وقال وزير الدفاع الأمريكي: "لا ينبغي لأحد أن يشك في أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأكثر استعدادا للقتال في العالم".
وأضاف كال أن الصين، في رأيه، لا تشكك في هذا بالتأكيد.
وقال: "لا أعتقد أن الصين تشك في ذلك، أعتقد أن الصين تدرك قدراتنا".