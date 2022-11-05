https://sputnikarabic.ae/20221105/التحقيق-مع-نائب-رئيس-البنك-المركزي-الصيني-في-شبهة-فساد-1069849433.html
التحقيق مع نائب رئيس البنك المركزي الصيني في شبهة فساد
التحقيق مع نائب رئيس البنك المركزي الصيني في شبهة فساد
قال الحزب الشيوعي الصيني، اليوم السبت، إن نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، فان ييفي، متهم بخرق النظام والقانون، ما أدى إلى فتح تحقيق معه، من قبل... 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T07:42+0000
2022-11-05T07:42+0000
2022-11-05T07:42+0000
الصين
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سبوتنيك. ويشتبه في أن عضو لجنة الحزب، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، فان ييفي، قد انتهك الانضباط والقانون، فيما تقوم اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعي الصيني ولجنة الرقابة الوطنية بإجراء تحقيق معه.يشار إلى أنه في الصين عادة ما تجرى عمليات التحقق من الانضباط فيما يتعلق بمسؤولي الدولة المشتبه في تورطهم في جرائم الفساد.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صرح نائب سكرتير اللجنة شياو باي، بأنه تم تحريك أكثر من 4.7 مليون قضية تتعلق بانتهاك انضباط الحزب منذ عام 2012، تضمن ذلك 80 ألف مسؤول سلموا أنفسهم طواعية لسلطات الرقابة الصينية بشأن الفساد على مدى السنوات الخمس الماضية.وبدأ الرئيس الصيني، شي جين بينغ، حملة واسعة النطاق ضد الفساد بعد أن تولى السلطة بصفته الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني في عام 2012 ورئيس الصين في عام 2013.ووضع شي ما يسمى باللائحة ذات النقاط الثماني للمركز والتي تهدف إلى فرض قواعد انضباط صارمة على مسؤولي الحزب، بما في ذلك مساءلتهم المالية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار العالم الآن
التحقيق مع نائب رئيس البنك المركزي الصيني في شبهة فساد
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قال الحزب الشيوعي الصيني، اليوم السبت، إن نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، فان ييفي، متهم بخرق النظام والقانون، ما أدى إلى فتح تحقيق معه، من قبل اللجنة المركزية لفحص الانضباط.
سبوتنيك. ويشتبه في أن عضو لجنة الحزب، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، فان ييفي، قد انتهك الانضباط والقانون، فيما تقوم اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعي الصيني ولجنة الرقابة الوطنية بإجراء تحقيق معه.
يشار إلى أنه في الصين عادة ما تجرى عمليات التحقق من الانضباط فيما يتعلق بمسؤولي الدولة المشتبه في تورطهم في جرائم الفساد.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صرح نائب سكرتير اللجنة شياو باي، بأنه تم تحريك أكثر من 4.7 مليون قضية تتعلق بانتهاك انضباط الحزب منذ عام 2012، تضمن ذلك 80 ألف مسؤول سلموا أنفسهم طواعية لسلطات الرقابة الصينية بشأن الفساد على مدى السنوات الخمس الماضية.
وبدأ الرئيس الصيني
، شي جين بينغ، حملة واسعة النطاق ضد الفساد بعد أن تولى السلطة بصفته الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني في عام 2012 ورئيس الصين في عام 2013.
ووضع شي ما يسمى باللائحة ذات النقاط الثماني للمركز والتي تهدف إلى فرض قواعد انضباط صارمة على مسؤولي الحزب، بما في ذلك مساءلتهم المالية.