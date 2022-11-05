https://sputnikarabic.ae/20221105/التعليم-المصرية-تدعم-تدريس-مناهج-المناخ-ومجلس-النواب-يراها-خطوات-غير-كافية-1069867994.html

"التعليم" المصرية تدعم تدريس مناهج المناخ ومجلس النواب يراها خطوات "غير كافية"

"التعليم" المصرية تدعم تدريس مناهج المناخ ومجلس النواب يراها خطوات "غير كافية"

تسعى مصر في توجهاتها الجديدة للحفاظ على البيئة، إلى تكثيف جهود التعليم والتوعية الخاصة بالقضايا المناخية، ومواجهة التغيرات البيئية، على عدة مستويات، أبرزها... 05.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-05T19:15+0000

2022-11-05T19:15+0000

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القاهرة - سبوتنيك. قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، رضا حجازي، في تصريح سابق لوكالة "سبوتنيك"، إن وزارته عملت لوضع عدد من الموضوعات المختلفة الخاصة بالتوعية البيئية وتعريف الطلاب على القضايا المناخية.وأكد أنها ستشمل الحفاظ على البيئة، الوعي بتأثيرات التغيرات المناخية، والحفاظ على النيل، موضحا أنها "مواد دراسية تتناول التغيرات المناخية بشكلها العام".وكانت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، قالت إن وزارة التربية والتعليم، بدأت بتطوير المناهج التعليمية، قبل التفكير في استضافة مصر لمؤتمر المناخ، معلنة عن تزيين الأعمال الفنية المصرية التي قدمت بالمعرض لجدران القاعات المستضيفة لفعاليات مؤتمر المناخ.يلقى دمج الموضوعات التوعوية بالمناخ، اهتماما من جانب لجنة التعليم في مجلس النواب المصري، حيث أكدت النائبة، رشا فايز، أن وزارة التربية والتعليم، سعت لدمج القضايا المناخية في المناهج الدراسية بالصف الخامس الابتدائي، من خلال مناقشة القضايا البيئية التي تؤثر على بيئة الطالب.ولفتت النائبة المصرية، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن خطوة مثل هذه "ستفتح المجال لمناقشة الحلول المستدامة، مما تطلب من الوزارة تدريس التغيرات المناخية ضمن منهج الدراسات الاجتماعية الجديد المقرر على الصف الخامس الابتدائي هذا العام".وفسرت أن طلاب الصف الخامس الابتدائي يتلقون درسا في الكتاب المقرر على مادة الدراسات الاجتماعية في العام الدراسي 2022 / 2023 بعنوان "التغيرات المناخية وأثرها على بلدي"، مؤكدة أن "إشراك الأطفال يُمكن بلا شك من إحداث تغيير كبير في قضايا المناخ".وشددت فايز، على أن ما يطلق عليه بـ"التعليم المناخي"، غاب بشكل ملحوظ عن الشرق الأوسط، مستطردة "على الرغم من الجهود التي بذلتها الوزارة، إلا أن هذه الجهود لا تزال بعيدة".وأوضحت فايز أن إدخال تلك الموضوعات اقتصر على منهج صف واحد وهو الصف الخامس الابتدائي، وابتعد عن باقي الصفوف وعن باقي قطاعات التعليم، متابعة "المناهج الدراسية المصرية تولي أولوية محدودة لأزمة التغيرات المناخية برغم الدعوات الأممية المتكررة بضرورة ذلك".وخلصت إلى أن مساعي البرلمان ومطالبه لإدراج التغيرات المناخية في مناهج كل الصفوف الدراسية مستمرة لإدراج قضايا التغير المناخي ضمن المناهج الدراسية، سيشجع الطلبة على تطوير مشاريعهم البحثية بما يتناسب مع توجهات الدولة في المحافظة على الثروات الطبيعية وتحقيق التوازن المناخي، ومواكبة التوجه العالمي لتقليل الانبعاثات الكربونية بموجب اتفاقية باريس.وحذر بيان صدر قبل الاجتماع المشترك الأول لوزراء البيئة والتعليم السادس والعشرين للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف في غلاسكو تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، من تجاهل نظم التعليم الدولية أزمة المناخ وخطورتها.وجدير بالذكر أن منظمة (يونيسف)، أكدت تواجدها في الدورة السابعة والعشرين لقمة المناخ "COP27" لضمان الاعتراف بأزمة المناخ على أنها أزمة للأطفال وحقوقهم، ولتعزيز مناهج تقليل مخاطر المناخ لأولئك الأكثر احتياجاً، ودعم مشاركة الأطفال والشباب في القمة المناخ، كجزء من الجهود لدعم مشاركة الأطفال والشباب في صنع القرار المتعلق بالمناخ.ومن المقرر أن تبدأ فعاليات مؤتمر المناخ COP 27 في تمام العاشرة صباح غدا الأحد، بمركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، وبحضور 197 دولة، في الفترة من 6 حتى 18 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ، مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ في نسخته الـ27، ممثلة عن القارة الأفريقية، وتستهدف من خلاله مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالتغير المناخي، وكيفية تنفيذ اتفاق باريس للمناخ الموقع عام 2015، وكذلك بحث سبل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في قمة المناخ التي عقدت العام الماضي، في غلاسكو.

https://sputnikarabic.ae/20221105/وزير-التعليم-المصري-يؤكد-لـسبوتنيك-وضع-مناهج-تعرف-الطلاب-على-القضايا-المناخية-لتوعيتهم-بأهميتها-1069865583.html

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