https://sputnikarabic.ae/20221105/الرئيس-الإسرائيلي-سيلقي-كلمة-في-مؤتمر-المناخ-ويلتقي-السيسي-1069868999.html
الرئيس الإسرائيلي سيلقي كلمة في مؤتمر المناخ ويلتقي السيسي
الرئيس الإسرائيلي سيلقي كلمة في مؤتمر المناخ ويلتقي السيسي
أفادت قناة "كان" العبرية، مساء اليوم، بأن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ سيلقي كلمة في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، كما سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T19:40+0000
2022-11-05T19:40+0000
2022-11-05T19:40+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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أخبار إسرائيل اليوم
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وأضافت "كان" التابعة لهيئة البث، أن هرتسوغ سيصل بعد غد الإثنين إلى شرم الشيخ، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي.ووصفت القناة اللقاء المرتقب بالمهم والذي يأتي على وقع توترات بين القاهرة وتل أبيب مؤخرا على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة بقطاع غزة في أغسطس/ آب الماضي.وتابعت أن لقاء هرتسوغ- السيسي ينطوي على أهمية كبيرة أيضا على خلفية الأحداث الأخيرة الأمنية والسياسية، في إشارة لفوز معسكر رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو بالانتخابات البرلمانية في إسرائيل.وأشارت إلى أن هرتسوغ سيلقي كلمة خلال مؤتمر المناخ مدتها 3 دقائق، شأن باقي رؤساء وقادة الدول المشاركين في القمة.وكان من المقرر أن يقود رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد وفد بلاده إلى مؤتمر المناخ المقرر عقده في الفترة بين 6 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بشرم الشيخ، إلا أنه أعلن لاحقا إلغاء مشاركته على خلفية خسارة الانتخابات.و أعلن هرتسوغ، مساء الأربعاء الماضي، أنه سيقود وفد بلاده إلى مؤتمر المناخ.وقال هرتسوغ وقتها في تغريدة بحسابه على تويتر: "سأقود الأسبوع المقبل الوفد الإسرائيلي إلى مؤتمر المناخ العالمي COP 27 في شرم الشيخ في مصر، وفي هذا المساء التقيت بأعضاء الوفد في منزل الرئيس في القدس".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الرئيس الإسرائيلي سيلقي كلمة في مؤتمر المناخ ويلتقي السيسي
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أفادت قناة "كان" العبرية، مساء اليوم، بأن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ سيلقي كلمة في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، كما سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأضافت "كان" التابعة لهيئة البث، أن هرتسوغ سيصل بعد غد الإثنين إلى شرم الشيخ، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي.
ووصفت القناة اللقاء المرتقب بالمهم والذي يأتي على وقع توترات بين القاهرة وتل أبيب مؤخرا على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية
الأخيرة بقطاع غزة في أغسطس/ آب الماضي.
وتابعت أن لقاء هرتسوغ- السيسي ينطوي على أهمية كبيرة أيضا على خلفية الأحداث الأخيرة الأمنية والسياسية، في إشارة لفوز معسكر رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو بالانتخابات البرلمانية في إسرائيل.
وأشارت إلى أن هرتسوغ سيلقي كلمة خلال مؤتمر المناخ مدتها 3 دقائق، شأن باقي رؤساء وقادة الدول المشاركين في القمة.
وكان من المقرر أن يقود رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد
وفد بلاده إلى مؤتمر المناخ المقرر عقده في الفترة بين 6 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بشرم الشيخ، إلا أنه أعلن لاحقا إلغاء مشاركته على خلفية خسارة الانتخابات.
و أعلن هرتسوغ، مساء الأربعاء الماضي، أنه سيقود وفد بلاده إلى مؤتمر المناخ.
وقال هرتسوغ
وقتها في تغريدة بحسابه على تويتر: "سأقود الأسبوع المقبل الوفد الإسرائيلي إلى مؤتمر المناخ العالمي COP 27 في شرم الشيخ في مصر، وفي هذا المساء التقيت بأعضاء الوفد في منزل الرئيس في القدس".