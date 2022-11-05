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https://sputnikarabic.ae/20221105/الرئيس-الإيراني-يتهم-أمريكا-بمحاولة-تكرار-تجربة-ليبيا-وسوريا-في-بلاده-عبر-دعم-الاحتجاجات--1069863073.html
الرئيس الإيراني يتهم أمريكا بمحاولة تكرار تجربة ليبيا وسوريا في بلاده عبر دعم الاحتجاجات
الرئيس الإيراني يتهم أمريكا بمحاولة تكرار تجربة ليبيا وسوريا في بلاده عبر دعم الاحتجاجات
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده تتعرض لمؤامرة من جهات معادية لتكرار تجربة ليبيا وسوريا، مشددا على أن مصير هذه المؤامرات الفشل وأن الأمن مستتب في كل... 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T16:14+0000
2022-11-05T16:14+0000
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وأوضح رئيسي في كلمة له اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن "الأمريكيين وأعداءنا حاولوا جعل البلاد غير آمنة من خلال تطبيق نماذج أفعالهم في ليبيا وسوريا، لكنهم فشلوا"، مؤكدا في إشارة إلى الأحداث الأخيرة في البلاد، أن "إيران وجميع مدنها تتمتع اليوم بأمن كامل".وأضاف: "أعمال الشغب ومحاولات تعطيل البلاد تختلف عن الاحتجاجات، ويجب التصدي لأعمال الشغب وأولئك الذين يعرضون أمن البلاد للخطر".وأشار رئيسي إلى أن بلاده تشهد تقدما كبيرا "رغم القيود والحظر المفروض عليها"، مشددا على أن "إرادة علمائنا أقوى من الحظر وهي تفشل محاولات الأعداء ومؤامراتهم الجديدة".وتشهد إيران، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة، متعهدًا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، في وقت فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن.
https://sputnikarabic.ae/20221102/خامنئي-يتهم-أمريكا-مجددا-بدعم-الاحتجاجات-في-إيران-ويصف-مسؤوليها-بـالوقحين-1069754874.html
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الرئيس الإيراني يتهم أمريكا بمحاولة تكرار تجربة ليبيا وسوريا في بلاده عبر دعم الاحتجاجات

16:14 GMT 05.11.2022
© AFP 2022 / ED JONESالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
© AFP 2022 / ED JONES
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده تتعرض لمؤامرة من جهات معادية لتكرار تجربة ليبيا وسوريا، مشددا على أن مصير هذه المؤامرات الفشل وأن الأمن مستتب في كل المدن الإيرانية.
وأوضح رئيسي في كلمة له اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن "الأمريكيين وأعداءنا حاولوا جعل البلاد غير آمنة من خلال تطبيق نماذج أفعالهم في ليبيا وسوريا، لكنهم فشلوا"، مؤكدا في إشارة إلى الأحداث الأخيرة في البلاد، أن "إيران وجميع مدنها تتمتع اليوم بأمن كامل".
وأضاف: "أعمال الشغب ومحاولات تعطيل البلاد تختلف عن الاحتجاجات، ويجب التصدي لأعمال الشغب وأولئك الذين يعرضون أمن البلاد للخطر".
المرشد الإيراني آيه الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
خامنئي يتهم أمريكا مجددا بدعم الاحتجاجات في إيران ويصف مسؤوليها بـ"الوقحين"
2 نوفمبر, 13:56 GMT
وأشار رئيسي إلى أن بلاده تشهد تقدما كبيرا "رغم القيود والحظر المفروض عليها"، مشددا على أن "إرادة علمائنا أقوى من الحظر وهي تفشل محاولات الأعداء ومؤامراتهم الجديدة".
وتشهد إيران، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة، متعهدًا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، في وقت فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن.
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