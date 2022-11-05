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https://sputnikarabic.ae/20221105/السلطات-الأوكرانية-تنشر-جدولا-لتوقيت-انقطاع-التيار-الكهربائي-في-عدة-مقاطعات-1069849196.html
السلطات الأوكرانية تنشر جدولا لتوقيت انقطاع التيار الكهربائي في عدة مقاطعات
السلطات الأوكرانية تنشر جدولا لتوقيت انقطاع التيار الكهربائي في عدة مقاطعات
أعلنت شركة الكهرباء الأوكرانية "أوكرإنيرغو"، اليوم السبت، أنها أصدرت جدولا لانقطاع التيار الكهربائي في مدينة كييف وسبع مقاطعات أخرى وسط البلاد. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T07:33+0000
2022-11-05T07:35+0000
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وأشارت الشركة الأوكرانية في البيان الذي أصدرته إلى أن جدول تقنين التغذية الكهربائية سينشر في مختلف المقاطعات والذي تم قبوله من السلطات المحلية للمناطق، ويأتي ذلك بسبب تدهور وضع محطات توليد الكهرباء وتضررها في مختلف المناطق.وذكر البيان أن الجدول يتضمن سبع مقاطعات هي مقاطعة كييف ووسط المدينة، مقاطعة تشيرنيغيف وتشيركاسي وجيتومير وسوما، بالإضافة إلى خاركوف وبولتافا.في وقت سابق، قال مدير مركز أبحاث الطاقة الأوكراني، ألكسندر خارتشينكو، أن نحو 35-45% من معدات نظام الطاقة الأوكراني تضررت.
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السلطات الأوكرانية تنشر جدولا لتوقيت انقطاع التيار الكهربائي في عدة مقاطعات

07:33 GMT 05.11.2022 (تم التحديث: 07:35 GMT 05.11.2022)
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
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أعلنت شركة الكهرباء الأوكرانية "أوكرإنيرغو"، اليوم السبت، أنها أصدرت جدولا لانقطاع التيار الكهربائي في مدينة كييف وسبع مقاطعات أخرى وسط البلاد.
وأشارت الشركة الأوكرانية في البيان الذي أصدرته إلى أن جدول تقنين التغذية الكهربائية سينشر في مختلف المقاطعات والذي تم قبوله من السلطات المحلية للمناطق، ويأتي ذلك بسبب تدهور وضع محطات توليد الكهرباء وتضررها في مختلف المناطق.
وذكر البيان أن الجدول يتضمن سبع مقاطعات هي مقاطعة كييف ووسط المدينة، مقاطعة تشيرنيغيف وتشيركاسي وجيتومير وسوما، بالإضافة إلى خاركوف وبولتافا.
في وقت سابق، قال مدير مركز أبحاث الطاقة الأوكراني، ألكسندر خارتشينكو، أن نحو 35-45% من معدات نظام الطاقة الأوكراني تضررت.
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