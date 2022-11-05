https://sputnikarabic.ae/20221105/السلطات-الأوكرانية-تنشر-جدولا-لتوقيت-انقطاع-التيار-الكهربائي-في-عدة-مقاطعات-1069849196.html
السلطات الأوكرانية تنشر جدولا لتوقيت انقطاع التيار الكهربائي في عدة مقاطعات
السلطات الأوكرانية تنشر جدولا لتوقيت انقطاع التيار الكهربائي في عدة مقاطعات
أعلنت شركة الكهرباء الأوكرانية "أوكرإنيرغو"، اليوم السبت، أنها أصدرت جدولا لانقطاع التيار الكهربائي في مدينة كييف وسبع مقاطعات أخرى وسط البلاد. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T07:33+0000
2022-11-05T07:33+0000
2022-11-05T07:35+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068836008_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_be1da0b1a4e57c9b47d2387264d2a088.jpg
وأشارت الشركة الأوكرانية في البيان الذي أصدرته إلى أن جدول تقنين التغذية الكهربائية سينشر في مختلف المقاطعات والذي تم قبوله من السلطات المحلية للمناطق، ويأتي ذلك بسبب تدهور وضع محطات توليد الكهرباء وتضررها في مختلف المناطق.وذكر البيان أن الجدول يتضمن سبع مقاطعات هي مقاطعة كييف ووسط المدينة، مقاطعة تشيرنيغيف وتشيركاسي وجيتومير وسوما، بالإضافة إلى خاركوف وبولتافا.في وقت سابق، قال مدير مركز أبحاث الطاقة الأوكراني، ألكسندر خارتشينكو، أن نحو 35-45% من معدات نظام الطاقة الأوكراني تضررت.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068836008_180:0:828:486_1920x0_80_0_0_000e657f126dbb2639cea6e4177bfc9c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
السلطات الأوكرانية تنشر جدولا لتوقيت انقطاع التيار الكهربائي في عدة مقاطعات
07:33 GMT 05.11.2022 (تم التحديث: 07:35 GMT 05.11.2022) تابعنا عبر
أعلنت شركة الكهرباء الأوكرانية "أوكرإنيرغو"، اليوم السبت، أنها أصدرت جدولا لانقطاع التيار الكهربائي في مدينة كييف وسبع مقاطعات أخرى وسط البلاد.
وأشارت الشركة الأوكرانية في البيان الذي أصدرته إلى أن جدول تقنين التغذية الكهربائية سينشر في مختلف المقاطعات والذي تم قبوله من السلطات المحلية للمناطق، ويأتي ذلك بسبب تدهور وضع محطات توليد الكهرباء وتضررها في مختلف المناطق.
وذكر البيان أن الجدول يتضمن سبع مقاطعات هي مقاطعة كييف ووسط المدينة، مقاطعة تشيرنيغيف وتشيركاسي وجيتومير وسوما، بالإضافة إلى خاركوف وبولتافا.
في وقت سابق، قال مدير مركز أبحاث الطاقة الأوكراني، ألكسندر خارتشينكو، أن نحو 35-45% من معدات نظام الطاقة الأوكراني تضررت.