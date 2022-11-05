https://sputnikarabic.ae/20221105/السلطات-القضائية-الإيرانية-تعلن-ضبط-شحنة-أسلحة-وذخائر-جنوب-البلاد-1069870731.html
السلطات القضائية الإيرانية تعلن ضبط شحنة أسلحة وذخائر جنوب البلاد
السلطات القضائية الإيرانية تعلن ضبط شحنة أسلحة وذخائر جنوب البلاد
أعلنت السلطات القضائية في إيران ضبط شحنة أسلحة وذخائر في مدينة خرمشهر. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T21:47+0000
2022-11-05T21:47+0000
2022-11-05T21:47+0000
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وقال فاخر باوي مدعي المحاكم العامة والثورية بمدينة خرمشهر عن ضبط شحنة أسلحة وذخائر في المدينة الواقعة بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وبحسب بيان لمركز الإعلام والعلاقات العامة في نيابة خوزستان، أوضح باوي بأنه "بعد تلقي تقرير من قيادة قوى الأمن الداخلي في خرمشهر وإصدار أمر قضائي، تم كشف وضبط 34 مسدسا وبندقية كلاشينكوف واحدة و67 مخزن عتاد و9 آلاف و739 رصاصة مسدس و 12 ألفًا و 630 طلقة من طراز كالانينكوف".وأكد المسؤول القضائي أنه "تم اعتقال شخصين متهمين".
https://sputnikarabic.ae/20220529/الأمن-الإيراني-يعلن-تفكيك-عصابة-تهريب-أسلحة-وذخائر-1062838409.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم
السلطات القضائية الإيرانية تعلن ضبط شحنة أسلحة وذخائر جنوب البلاد
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أعلنت السلطات القضائية في إيران ضبط شحنة أسلحة وذخائر في مدينة خرمشهر.
وقال فاخر باوي مدعي المحاكم العامة والثورية بمدينة خرمشهر عن ضبط شحنة أسلحة وذخائر في المدينة الواقعة بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"
.
وبحسب بيان لمركز الإعلام والعلاقات العامة في نيابة خوزستان، أوضح باوي بأنه "بعد تلقي تقرير من قيادة قوى الأمن الداخلي في خرمشهر وإصدار أمر قضائي، تم كشف وضبط 34 مسدسا وبندقية كلاشينكوف واحدة و67 مخزن عتاد و9 آلاف و739 رصاصة مسدس و 12 ألفًا و 630 طلقة من طراز كالانينكوف".
وأكد المسؤول القضائي أنه "تم اعتقال شخصين متهمين".