https://sputnikarabic.ae/20221105/السلطات-المصرية-تلقي-القبض-على-5-متهمين-بسرقة-خط-بترول-1069849795.html
السلطات المصرية تلقي القبض على 5 متهمين بسرقة خط بترول
السلطات المصرية تلقي القبض على 5 متهمين بسرقة خط بترول
ألقت الشرطة المصرية القبض على 5 أشخاص متهمين بسرقة مواد بترولية بطريقة غير شرعية. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T08:00+0000
2022-11-05T08:00+0000
2022-11-05T08:00+0000
العالم العربي
مصر
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وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن ضباط الإدارة العامة لمباحث محافظة الجيزة، القبض على 5 أشخاص متهمين بسرقة مواد بترولية من خط لنقل المواد البترولية في منطقة الصف، حيث تم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.جاء ذلك بعدما وردت معلومات تفيد بتورط عدد من الأشخاص، في تركيب محبس على خط لنقل المواد البترولية، في منطقة الصف، لسرقة المواد البترولية وبيعها.وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمين الخمسة، بعد تقنين الإجراءات، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة إلى جانب تثبيت السولار والمازوت، وذلك للربع الرابع من العام الحالي.وجاء القرار بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن "لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت، في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية".وبالقرار الجديد تبقى الأسعار كما هي إذ يكون لتر لبنزين 80 بـ 8 جنيهات، ولتر بنزين 92 بـ 9.25 جنيه، وسعر بنزين 95 بـ 10.75 جنيه للتر، ويكون سعر لتر السولار بـ 7.25 جنيه، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مصر
السلطات المصرية تلقي القبض على 5 متهمين بسرقة خط بترول
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ألقت الشرطة المصرية القبض على 5 أشخاص متهمين بسرقة مواد بترولية بطريقة غير شرعية.
وذكرت صحيفة
"اليوم السابع" أن ضباط الإدارة العامة لمباحث محافظة الجيزة، القبض على 5 أشخاص متهمين بسرقة مواد بترولية من خط لنقل المواد البترولية في منطقة الصف، حيث تم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.
جاء ذلك بعدما وردت معلومات تفيد بتورط عدد من الأشخاص، في تركيب محبس على خط لنقل المواد البترولية، في منطقة الصف، لسرقة المواد البترولية وبيعها.
وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمين الخمسة، بعد تقنين الإجراءات، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة إلى جانب تثبيت السولار والمازوت، وذلك للربع الرابع من العام الحالي.
وجاء القرار بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن "لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية
قررت، في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية".
وبالقرار الجديد تبقى الأسعار كما هي إذ يكون لتر لبنزين 80 بـ 8 جنيهات، ولتر بنزين 92 بـ 9.25 جنيه، وسعر بنزين 95 بـ 10.75 جنيه للتر، ويكون سعر لتر السولار بـ 7.25 جنيه، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.