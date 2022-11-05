عربي
https://sputnikarabic.ae/20221105/السلطات-المصرية-تلقي-القبض-على-5-متهمين-بسرقة-خط-بترول-1069849795.html
السلطات المصرية تلقي القبض على 5 متهمين بسرقة خط بترول
السلطات المصرية تلقي القبض على 5 متهمين بسرقة خط بترول
ألقت الشرطة المصرية القبض على 5 أشخاص متهمين بسرقة مواد بترولية بطريقة غير شرعية. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T08:00+0000
2022-11-05T08:00+0000
العالم العربي
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/09/1048321164_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_08a6360f962becf3809f0a6d2c866212.jpg
وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن ضباط الإدارة العامة لمباحث محافظة الجيزة، القبض على 5 أشخاص متهمين بسرقة مواد بترولية من خط لنقل المواد البترولية في منطقة الصف، حيث تم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.جاء ذلك بعدما وردت معلومات تفيد بتورط عدد من الأشخاص، في تركيب محبس على خط لنقل المواد البترولية، في منطقة الصف، لسرقة المواد البترولية وبيعها.وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمين الخمسة، بعد تقنين الإجراءات، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة إلى جانب تثبيت السولار والمازوت، وذلك للربع الرابع من العام الحالي.وجاء القرار بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن "لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت، في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية".وبالقرار الجديد تبقى الأسعار كما هي إذ يكون لتر لبنزين 80 بـ 8 جنيهات، ولتر بنزين 92 بـ 9.25 جنيه، وسعر بنزين 95 بـ 10.75 جنيه للتر، ويكون سعر لتر السولار بـ 7.25 جنيه، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/09/1048321164_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_604e8bfc4fe422f516a6507f904467b1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, مصر
العالم العربي, مصر

السلطات المصرية تلقي القبض على 5 متهمين بسرقة خط بترول

08:00 GMT 05.11.2022
© AP Photo / Nariman El-Moftyالشرطة المصرية
الشرطة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
تابعنا عبرTelegram
ألقت الشرطة المصرية القبض على 5 أشخاص متهمين بسرقة مواد بترولية بطريقة غير شرعية.
وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن ضباط الإدارة العامة لمباحث محافظة الجيزة، القبض على 5 أشخاص متهمين بسرقة مواد بترولية من خط لنقل المواد البترولية في منطقة الصف، حيث تم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.
جاء ذلك بعدما وردت معلومات تفيد بتورط عدد من الأشخاص، في تركيب محبس على خط لنقل المواد البترولية، في منطقة الصف، لسرقة المواد البترولية وبيعها.
وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمين الخمسة، بعد تقنين الإجراءات، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة إلى جانب تثبيت السولار والمازوت، وذلك للربع الرابع من العام الحالي.
وجاء القرار بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن "لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت، في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية".
وبالقرار الجديد تبقى الأسعار كما هي إذ يكون لتر لبنزين 80 بـ 8 جنيهات، ولتر بنزين 92 بـ 9.25 جنيه، وسعر بنزين 95 بـ 10.75 جنيه للتر، ويكون سعر لتر السولار بـ 7.25 جنيه، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представители российской стороны во время обмена пленными с Украиной по формуле 110 на 110 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала