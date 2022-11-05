عربي
https://sputnikarabic.ae/20221105/السويد-تعلن-أنها-ستنأى-بنفسها-عن-وحدات-حماية-الشعب-الكردية-1069856930.html
السويد تعلن أنها ستنأى بنفسها عن وحدات حماية الشعب الكردية
السويد تعلن أنها ستنأى بنفسها عن وحدات حماية الشعب الكردية
أعلن وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، اليوم السبت، أن الحكومة الجديدة في بلاده ستنأى بنفسها عن فصائل "وحدات حماية الشعب" الكردية في الوقت الذي تسعى فيه... 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T13:51+0000
2022-11-05T13:52+0000
أخبار العالم الآن
الناتو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103641/40/1036414087_0:0:4807:2703_1920x0_80_0_0_480d8bc142e97b2953193716015700cc.jpg
ونقلت شبكة "يورونيوز" عن بيلستروم، قوله: "هناك صلة وثيقة بين هذه المنظمات وحزب العمال الكردستاني الذي يستفيد من العلاقة الجيدة بيننا وبين تركيا"، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي لبلاده هو عضوية الناتو.يشار إلى أن تركيا تعتبر "وحدات حماية الشعب" الكردية السورية وجناحها السياسي "حزب الاتحاد الديمقراطي" امتدادا لـ"حزب العمال الكردستاني"، الذي أعلن تمرداً ضد تركيا عام 1980 وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيما إرهابيا.في السياق ذاته، دعمت السويد، والولايات المتحدة وعدة أعضاء في الناتو وحدات حماية الشعب في معركتها ضد تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) ومع ذلك، تعهدت تركيا بعرقلة طلب السويد للانضمام إلى الحلف إذا لم تتوقف عن دعم هذه الفصائل.يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان قد أكد، أمس الجمعة، أن بلاده لن توافق رسميا على انضمام فنلندا ‏والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) حتى تتخذا "الخطوات" اللازمة.‏جاء ذلك في لقاء خاص جمع أردوغان بالأمين العام لـ"الناتو"، ينس ستولتنبرغ، في اسطنبول، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.واتهمت أنقرة كلا من فنلندا والسويد بـ"دعم جماعات إرهابية"، في إشارة إلى "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب" الكردية في سوريا، التي تصنفها تركيا إرهابية، فضلا عن إيواء أتباع فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في 15 تموز/ يوليو 2016، وامتنعت عن التصديق على عضويتهم في "الناتو"، على الرغم من توقيع اتفاق مع البلدين جرى في شهر يونيو/ حزيران.وصرحت الرئاسة التركية في بيان لها أن "الرئيس أردوغان أشار إلى أن الخطوات التي ستتخذها السويد وفنلندا ستحدد مدى سرعة عملية الموافقة ... ومتى تنتهي".
https://sputnikarabic.ae/20221104/فنلندا-تكشف-تفاصيل-حول-احتمال-نشر-أسلحة-نووية-بعد-انضمامها-للناتو-1069811236.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103641/40/1036414087_0:0:4185:3139_1920x0_80_0_0_9af87a61bec73d7720c6994d5bd01e4b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, الناتو
أخبار العالم الآن, الناتو

السويد تعلن أنها ستنأى بنفسها عن وحدات حماية الشعب الكردية

13:51 GMT 05.11.2022 (تم التحديث: 13:52 GMT 05.11.2022)
© AP Photo / Mursel Coban, Depo Photosقوات "وحدات حماية الشعب الكردية" بالقرب من دبابة الجيش التركي، بينما يعمل الأتراك لبناء مقبرة عثمانية جديدة في قرية إسمة في محافظة حلب، سوريا، 22 فبراير/ شباط 2015
قوات وحدات حماية الشعب الكردية بالقرب من دبابة الجيش التركي، بينما يعمل الأتراك لبناء مقبرة عثمانية جديدة في قرية إسمة في محافظة حلب، سوريا، 22 فبراير/ شباط 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
© AP Photo / Mursel Coban, Depo Photos
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، اليوم السبت، أن الحكومة الجديدة في بلاده ستنأى بنفسها عن فصائل "وحدات حماية الشعب" الكردية في الوقت الذي تسعى فيه ستوكهولم إلى الحصول على موافقة تركيا من أجل عضويتها في حلف الناتو.
ونقلت شبكة "يورونيوز" عن بيلستروم، قوله: "هناك صلة وثيقة بين هذه المنظمات وحزب العمال الكردستاني الذي يستفيد من العلاقة الجيدة بيننا وبين تركيا"، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي لبلاده هو عضوية الناتو.
يشار إلى أن تركيا تعتبر "وحدات حماية الشعب" الكردية السورية وجناحها السياسي "حزب الاتحاد الديمقراطي" امتدادا لـ"حزب العمال الكردستاني"، الذي أعلن تمرداً ضد تركيا عام 1980 وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيما إرهابيا.
علم فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
فنلندا تكشف تفاصيل حول احتمال نشر أسلحة نووية بعد انضمامها للناتو
أمس, 07:34 GMT
في السياق ذاته، دعمت السويد، والولايات المتحدة وعدة أعضاء في الناتو وحدات حماية الشعب في معركتها ضد تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) ومع ذلك، تعهدت تركيا بعرقلة طلب السويد للانضمام إلى الحلف إذا لم تتوقف عن دعم هذه الفصائل.
يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان قد أكد، أمس الجمعة، أن بلاده لن توافق رسميا على انضمام فنلندا ‏والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) حتى تتخذا "الخطوات" اللازمة.‏
جاء ذلك في لقاء خاص جمع أردوغان بالأمين العام لـ"الناتو"، ينس ستولتنبرغ، في اسطنبول، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
واتهمت أنقرة كلا من فنلندا والسويد بـ"دعم جماعات إرهابية"، في إشارة إلى "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب" الكردية في سوريا، التي تصنفها تركيا إرهابية، فضلا عن إيواء أتباع فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في 15 تموز/ يوليو 2016، وامتنعت عن التصديق على عضويتهم في "الناتو"، على الرغم من توقيع اتفاق مع البلدين جرى في شهر يونيو/ حزيران.
وصرحت الرئاسة التركية في بيان لها أن "الرئيس أردوغان أشار إلى أن الخطوات التي ستتخذها السويد وفنلندا ستحدد مدى سرعة عملية الموافقة ... ومتى تنتهي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представители российской стороны во время обмена пленными с Украиной по формуле 110 на 110 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала