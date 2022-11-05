https://sputnikarabic.ae/20221105/الصدام-مع-النازيين-كان-حتميا-مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-يزور-كييف-1069856599.html

الصدام مع النازيين كان حتميا.. مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور كييف

الصدام مع النازيين كان حتميا.. مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور كييف

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أوكرانيا سلكت طريقا سمح للدول الغربية التدخل المباشر في شؤونها، مشيرا أن الصدام مع النازيين الجدد كان حتميًا، وبلغ أشده... 05.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-05T13:45+0000

2022-11-05T13:45+0000

2022-11-05T13:45+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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الصدام مع النازيين كان حتميا.. مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور كييف الصدام مع النازيين كان حتميا.. مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور كييف

جاء هذا خلال زيارة بوتين معرضا بمتحف مانيج في موسكو، تحت عنوان: "أوكرانيا في منعطفات العصر".وقال بوتين إن الدول الغربية تقلب الأحداث التاريخية الرئيسية رأسًا على عقب، وتطمس الحقائق، مبينا أن العواصم الأوروبية كانت مركز العالم، لكن ذلك أصبح من صفحات الماضي.وذكر بوتين إلى أن رفاهية الدول الغربية المستعمرة، مبنية إلى حد كبير على حساب بؤس ومعاناة أفريقيا.وقالت أستاذة العلوم السياسية، نورهان الشيخ: "إن روسيا كانت تاريخيا هي الدولة التي هزمت النازية فلولا معركة ستالين غراد، والدور الروسي لما كان من الممكن أن تهزم النازية تاريخيا".وأكدت أن "تحريف التاريخ حاضر دائما عند الغرب بشكل عام، وقد اعتادوا إعادة كتابة التاريخ بما يحلو للغرب، وبما يسمح لهم بدور أكبر، وهذا واضح في كتب التاريخ الدولي الأمريكية التي تغفل الفترة ما قبل القرن العشرين من أجل تعظيم دور الولايات المتحدة التي لم توجد قبل هذا التاريخ.مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور كييف ويؤكد دعم بلاده الثابت للنظام الأوكرانيالتقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال زيارة غير معلنة لكييف.وقال البيت الأبيض إن زيارة سوليفان تأتي لإعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة للبلاد.وأضافت متحدثة باسم البيت الأبيض في بيان، إن مستشار الأمن القومي التقى بزيلينسكي ووزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف ورئيس الأركان أندريه يرماك، لتأكيد دعم واشنطن الثابت لأوكرانيا.وأعلن سوليفان عن حزمة مساعدات أمنية إضافية بقيمة 400 مليون دولار، تشمل دبابات وطائرات بدون طيار و250 صاروخ أرض- جو.وقال الباحث الاستراتيجي، آصف ملحم، إن "هناك ضغط على كييف للدخول في مفاوضات مع الجانب الروسي، بعد أن أصبح زيلنسكي عبئا على الغرب، الذي قدم دعما لا نهائي لأوكرانيا، وقد أدت العقوبات على روسيا إلى آثار سلبية على الغرب"، مشيرا إلى أن روسيا نجحت أيضا في القيام بخطوات ناجحة في مواجهة العقوبات الغربية وبالتالي أصبح الغرب هو من يعاني الآن.وأكد أن الأحداث تجاوزت الآراء في هذه الأزمة، منذ أسبوعين كان اللوبي الديمقراطي يضغط على زيلنسكي لشن هجوم في خيرسون، لكن تجمع القوات الأوكرانية على يمين نهر دينيبرو يمثل فخا لها حيث يمكن لروسيا القضاء عليها بسهولة في هذا الحالة.الرئيس الصيني يطالب المستشار الألماني باحترام المصالح الأساسية بينهماطالب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، المستشار الألماني، أولاف شولتس، خلال زيارته بكين، بمراعاة المصالح المشتركة والتعامل بالمثل لتحقيق المنفعة المتبادلة بين البلدين.وشدد في اجتماعه مع شولتس على ضرورة الالتزام بالحوار، ومقاومة الاضطرابات، ومحاولات رؤية كل شيء من منظور الأيديولوجية.وقال شي إن سياسة بكين تجاه برلين حافظت على درجة عالية من الاستقرار والاتساق، وتأمل بلاده أن تتعامل ألمانيا بالمثل، من أجل تحقيق المنفعة.وقال المستشار الألماني، إن بلاده تأمل في الحفاظ على التعاون والتنسيق مع الصين لضمان أمن أفضل في المنطقة والعالم.وقال خبير الشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، إن مطالب الصين نابعة من واقع وجود تبادل تجاري كبير معها، لكن ألمانيا ترى أنها ليست كافية وتريد من الصين أن تزيد استثماراتها في ألمانيا.وأكد أن ألمانيا وفرنسا واجهت الكثير من الصعوبات خاصة داخل الناتو الذي أراد أن يعتبر الصين كعدو، وقد تم خلال قمة بروكسل مطلع العام بحث خطة لمواجهة هذا الخطر، لكن أوروبا ترى في الصين منافسا اقتصاديا تجاري فحسب وليس عدوا.الأمم المتحدة تتهم "أنصار الله" باستهداف المدنيين في اليمن بشكل متعمداتهمت الأمم المتحدة جماعة "أنصار الله" باستهداف المدنيين في اليمن بشكل متعمد، وذلك بعد انقضاء الهدنة التي تبنتها المنظمة مطلع أكتوبرالمنصرم، داعية جميع أطراف الصراع إلى الالتزام الصارم بمبادئ القانون الإنساني الدولي.وعبر المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، جيريمي لورانس، في بيان، عن قلقه البالغ على سلامة وأمن المدنيين، بعد أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح، وإصابات ناجمة عن هجمات القناصة والقصف، فضلا عن هجوم على ميناء، عرّض حياة المدنيين للخطر.ويرى المسؤول بالهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله، نصر الدين عامر، أن اتهام الأمم المتحدة للجماعة سياسي وليس موقف مبنيا على المعطيات والحقائق، لأنه من الأساس لم يتم التحقيق في هذه القضايا حتى يتم إصدار اتهامات.ويقول عامر إن الغرض ابتزاز جماعة أنصار الله والضغط عليها بسبب رفضها تمديد الهدنة مع استمرار نهب الثروات اليمنية وعدم دفع الرواتب لموظفي الدولة.مجموعة السبع تخطط لفرض قيود على أسعار النفط الروسي وتطالب الدول المصدرة بزيادة الإنتاجتخطط دول مجموعة السبع إلى فرض قيود على أسعار النفط الروسي في الأسابيع المقبلة.وذكر بيان لوزراء خارجية دول المجموعة، أنه من المزمع استكمال فرض سقف أسعار على النفط الروسي المنقول بحرا.بالإضافة إلى ذلك، قال الوزراء إنهم يواصلون حث الدول المصدرة للنفط على زيادة الإنتاج.واعتبر خبير النفط العالمي، ممدوح سلامة، أنها مطالبة فاشلة لن تنجح، مرجعا ذلك إلى أنهم يطالبون الدول المنتجة للنفط برفع الإنتاج ولكن هناك حدود لقدرة هذه الدول ولأنهم أيضا لا يريدون خلق تخمة في سوق النفط العالمي، ولأن العالم كاملا لا يملك قدرة إنتاجية إضافية للزيادة.وأضاف أن سياسات الدول الغربية وسعيها لفرض سقف على أسعار النفط الروسي لن تنجح، لأن روسيا قادرة على قتل هذه الفكرة فورا، ويمكنها أن تقوم بوقف صادراتها إلى أي دولة تستخدم هذه الفكرة أو تنفذها، ما يعني أن معظم صادرات روسيا من النفط سوف تتوجه نحو الدول التي لا تسلك هذا المنهج مثل الصين والهند وتركيا وإندونيسيا وكثير من تجار النفط في العالم.للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك

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