https://sputnikarabic.ae/20221105/القوات-الأوكرانية-تقصف-خيرسون-بـ6-صواريخ-هيمارس-1069856089.html
القوات الأوكرانية تقصف خيرسون بـ6 صواريخ "هيمارس"
القوات الأوكرانية تقصف خيرسون بـ6 صواريخ "هيمارس"
أعلنت هيئات الطوارئ في مقاطعة خيرسون، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مدينة خيرسون بستة صواريخ من طراز "هيمارس"، وتمكن الدفاع الجوي من اعتراض 4 منها، وسقط... 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T13:30+0000
2022-11-05T13:30+0000
2022-11-05T13:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الأوكرانية
منظومة هيمارس
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موسكو - سبوتنيك. صرح ممثل هيئات الطوارئ للصحفيين: "أطلق نظام كييف في الساعة 15:25 ستة صواريخ "هيمارس" على مدينة خيرسون، وأسقطت وحدات الدفاع الجوي 4 منها، وسقط صاروخان في محيط محطة الحافلات بالقرب من مكان اجتماع السكان للإجلاء".وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.يذكر أن القوات المسلحة الروسية أطلقت، في 24 شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20221023/القوات-الأوكرانية-تقصف-عدة-مناطق-في-لوغانسك-بصواريخ-هيمارس-1069364893.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
القوات المسلحة الأوكرانية, منظومة هيمارس
القوات المسلحة الأوكرانية, منظومة هيمارس
القوات الأوكرانية تقصف خيرسون بـ6 صواريخ "هيمارس"
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أعلنت هيئات الطوارئ في مقاطعة خيرسون، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مدينة خيرسون بستة صواريخ من طراز "هيمارس"، وتمكن الدفاع الجوي من اعتراض 4 منها، وسقط صاروخان في محيط محطة الحافلات.
موسكو - سبوتنيك. صرح ممثل هيئات الطوارئ للصحفيين: "أطلق نظام كييف في الساعة 15:25 ستة صواريخ "هيمارس"
على مدينة خيرسون، وأسقطت وحدات الدفاع الجوي 4 منها، وسقط صاروخان في محيط محطة الحافلات بالقرب من مكان اجتماع السكان للإجلاء".
وتواصل القوات الأوكرانية استهداف
الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
يذكر أن القوات المسلحة الروسية أطلقت، في 24 شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.