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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221105/القوات-الأوكرانية-تقصف-خيرسون-بـ6-صواريخ-هيمارس-1069856089.html
القوات الأوكرانية تقصف خيرسون بـ6 صواريخ "هيمارس"
القوات الأوكرانية تقصف خيرسون بـ6 صواريخ "هيمارس"
أعلنت هيئات الطوارئ في مقاطعة خيرسون، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مدينة خيرسون بستة صواريخ من طراز "هيمارس"، وتمكن الدفاع الجوي من اعتراض 4 منها، وسقط... 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T13:30+0000
2022-11-05T13:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الأوكرانية
منظومة هيمارس
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موسكو - سبوتنيك. صرح ممثل هيئات الطوارئ للصحفيين: "أطلق نظام كييف في الساعة 15:25 ستة صواريخ "هيمارس" على مدينة خيرسون، وأسقطت وحدات الدفاع الجوي 4 منها، وسقط صاروخان في محيط محطة الحافلات بالقرب من مكان اجتماع السكان للإجلاء".وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.يذكر أن القوات المسلحة الروسية أطلقت، في 24 شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20221023/القوات-الأوكرانية-تقصف-عدة-مناطق-في-لوغانسك-بصواريخ-هيمارس-1069364893.html
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القوات المسلحة الأوكرانية, منظومة هيمارس
القوات المسلحة الأوكرانية, منظومة هيمارس

القوات الأوكرانية تقصف خيرسون بـ6 صواريخ "هيمارس"

13:30 GMT 05.11.2022
© Sputnik . Sergey Stepanov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة "هيمارس" الأمريكية
منظومة هيمارس الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
© Sputnik . Sergey Stepanov
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أعلنت هيئات الطوارئ في مقاطعة خيرسون، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مدينة خيرسون بستة صواريخ من طراز "هيمارس"، وتمكن الدفاع الجوي من اعتراض 4 منها، وسقط صاروخان في محيط محطة الحافلات.
موسكو - سبوتنيك. صرح ممثل هيئات الطوارئ للصحفيين: "أطلق نظام كييف في الساعة 15:25 ستة صواريخ "هيمارس" على مدينة خيرسون، وأسقطت وحدات الدفاع الجوي 4 منها، وسقط صاروخان في محيط محطة الحافلات بالقرب من مكان اجتماع السكان للإجلاء".
وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
صواريخ هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف عدة مناطق في لوغانسك بصواريخ "هيمارس"
23 أكتوبر, 04:05 GMT
يذكر أن القوات المسلحة الروسية أطلقت، في 24 شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.
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