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الولايات المتحدة ترسل 8 أنظمة صواريخ "ناسامس" إلى أوكرانيا
الولايات المتحدة ترسل 8 أنظمة صواريخ "ناسامس" إلى أوكرانيا
أعلن مساعد وزير الدفاع لسياسة الفضاء، جون بلامب، أن الولايات المتحدة سترسل ثمانية أنظمة صواريخ "ناسامس" المضادة للطائرات إلى أوكرانيا. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T06:33+0000
2022-11-05T06:33+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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ونقل موقع "أووب ستوب" عن السياسي، قوله: "بالنسبة لمجمعات "ناسامس" (NASAMS) في كييف، أعتقد أن هناك نحو ثمانية أنظمة في الطريق. لا أعرف بالضبط أين هي في سلسلة التوريد في الوقت الحالي، لكنها في طريقها. أعتقد أنه أمر مهم".وفقًا لموقع "أوردو بوينت"، من المتوقع تسليم أول نظامين للدفاع الجوي في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني. في الوقت نفسه، لم يتم تحديد وقت تسليم الوحدات الست الإضافية.في وقت سابق من اليوم، أعلن البنتاغون عن حزمة مساعدات عسكرية أخرى بقيمة 400 مليون دولار لنظام كييف. وتشمل دبابات تي-72 مطورة، و250 ناقلة جند مدرعة من طراز M1117، و1100 طائرة استطلاع وهجومية مسيرة Phoenix Ghost، و40 زورقًا مدرعًا للنهر وأنظمة الدفاع الجوي "هاواك" المطورة.
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة ترسل 8 أنظمة صواريخ "ناسامس" إلى أوكرانيا

06:33 GMT 05.11.2022
© flickr.com / U.S. Missile Defense Agencyصاروخ اعتراضي أمريكي
صاروخ اعتراضي أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
© flickr.com / U.S. Missile Defense Agency
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أعلن مساعد وزير الدفاع لسياسة الفضاء، جون بلامب، أن الولايات المتحدة سترسل ثمانية أنظمة صواريخ "ناسامس" المضادة للطائرات إلى أوكرانيا.
ونقل موقع "أووب ستوب" عن السياسي، قوله: "بالنسبة لمجمعات "ناسامس" (NASAMS) في كييف، أعتقد أن هناك نحو ثمانية أنظمة في الطريق. لا أعرف بالضبط أين هي في سلسلة التوريد في الوقت الحالي، لكنها في طريقها. أعتقد أنه أمر مهم".
وفقًا لموقع "أوردو بوينت"، من المتوقع تسليم أول نظامين للدفاع الجوي في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني. في الوقت نفسه، لم يتم تحديد وقت تسليم الوحدات الست الإضافية.
في وقت سابق من اليوم، أعلن البنتاغون عن حزمة مساعدات عسكرية أخرى بقيمة 400 مليون دولار لنظام كييف. وتشمل دبابات تي-72 مطورة، و250 ناقلة جند مدرعة من طراز M1117، و1100 طائرة استطلاع وهجومية مسيرة Phoenix Ghost، و40 زورقًا مدرعًا للنهر وأنظمة الدفاع الجوي "هاواك" المطورة.
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