https://sputnikarabic.ae/20221105/الولايات-المتحدة-تقيم-تأثير-سقف-الأسعار-على-صادرات-النفط-الروسية-1069848920.html
الولايات المتحدة تقيم تأثير سقف الأسعار على صادرات النفط الروسية
الولايات المتحدة تقيم تأثير سقف الأسعار على صادرات النفط الروسية
أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن ثقته في استمرار اهتمام روسيا بصادرات النفط حتى بعد فرض سقف على أسعار الطاقة. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T07:24+0000
2022-11-05T07:24+0000
2022-11-05T07:24+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
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وقال يوم أمس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبار: "روسيا ستتخذ أي قرارات، لكنني أعتقد أنه سيكون لها مصلحة في الاستمرار في توفير موارد الطاقة".وفي نفس اليوم، أعلن ممثلو دول مجموعة السبع أنهم يعتزمون استكمال عملية إدخال سقف سعري للنفط الروسي "في الأسابيع المقبلة".في اليوم السابق، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، ذكر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أنه إذا نجحت مبادرة الدول الغربية لتحديد سقف لسعر النفط الروسي، فإن الوضع في الاقتصاد العالمي سيكون عرضة لمخاطر كبيرة. في المستقبل، قد يحاولون توسيع سقف السعر ليشمل سلع أخرى بما في ذلك الغاز والمعادن.
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
الولايات المتحدة تقيم تأثير سقف الأسعار على صادرات النفط الروسية
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أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن ثقته في استمرار اهتمام روسيا بصادرات النفط حتى بعد فرض سقف على أسعار الطاقة.
وقال يوم أمس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبار: "روسيا ستتخذ أي قرارات، لكنني أعتقد أنه سيكون لها مصلحة في الاستمرار في توفير موارد الطاقة".
وفي نفس اليوم، أعلن ممثلو دول مجموعة السبع أنهم يعتزمون استكمال عملية إدخال سقف سعري للنفط الروسي "في الأسابيع المقبلة".
في اليوم السابق، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، ذكر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أنه إذا نجحت مبادرة الدول الغربية لتحديد سقف لسعر النفط الروسي، فإن الوضع في الاقتصاد العالمي سيكون عرضة لمخاطر كبيرة. في المستقبل، قد يحاولون توسيع سقف السعر ليشمل سلع أخرى بما في ذلك الغاز والمعادن.