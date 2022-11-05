https://sputnikarabic.ae/20221105/اندلاع-حريق-ضخم-داخل-المدينة-المائية-في-محافظة-النجف-العراقية-فيديو-1069848757.html
اندلاع حريق ضخم داخل المدينة المائية في محافظة النجف العراقية... فيديو
اندلاع حريق ضخم داخل المدينة المائية في محافظة النجف العراقية... فيديو
أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، إخماد حريق كبير اندلع ضمن المدينة المائية في محافظة النجف جنوب غربي العاصمة بغداد. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T06:55+0000
2022-11-05T06:55+0000
2022-11-05T06:55+0000
العراق
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العالم العربي
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وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق بمشاركة 50 سيارة إطفاء.وأوضحت أن الحريق اندلع داخل عدد من المحال التجارية متنوعة النشاط مشيدة بمواد سريعة الاشتعال ومخالفة لتعليمات السلامة.وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة بالكامل على امتداد النيران وتحجيم الخسائر المادية داخل المدينة المائية.ووفقا للوكالة، هذه هي المرة الخامسة التي يتكرر فيها حادث حريق داخل المدينة المائية نتيجة عدم تطبيق وتنفيذ شروط السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
اندلاع حريق ضخم داخل المدينة المائية في محافظة النجف العراقية... فيديو
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، إخماد حريق كبير اندلع ضمن المدينة المائية في محافظة النجف جنوب غربي العاصمة بغداد.
وذكرت
وكالة الأنباء العراقية أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق بمشاركة 50 سيارة إطفاء.
وأوضحت أن الحريق اندلع داخل عدد من المحال التجارية متنوعة النشاط مشيدة بمواد سريعة الاشتعال ومخالفة لتعليمات السلامة.
وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة بالكامل على امتداد النيران وتحجيم الخسائر المادية داخل المدينة المائية.
وأكدت أنه تم الانتهاء من أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية.
ووفقا للوكالة، هذه هي المرة الخامسة التي يتكرر فيها حادث حريق داخل المدينة المائية نتيجة عدم تطبيق وتنفيذ شروط السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني.