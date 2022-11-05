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https://sputnikarabic.ae/20221105/بايدن-يعلن-عن-مشاكل-في-توريد-صواريخ-جافلين-لأوكرانيا-1069851019.html
بايدن يعلن عن مشاكل في توريد صواريخ "جافلين" لأوكرانيا
بايدن يعلن عن مشاكل في توريد صواريخ "جافلين" لأوكرانيا
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال خطاب حول تطوير إنتاج أشباه الموصلات في البلاد ألقاه في ولاية كاليفورنيا يوم الجمعة 4 نوفمبر/ تشرين الثاني أن الولايات... 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T09:04+0000
2022-11-05T09:04+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال بايدن خلال بث على قناة PBS NewsHour: "هذا العام كنت في مصنع لوكهيد مارتن في ألاباما حيث يصنعون صواريخ جافلين. خمن ماذا؟ واجهتنا مشاكل في تسليم صواريخ جافلين إلى أوكرانيا لأنها لم تكن تمتلك شرائح. لم يكن لديها شرائح كومبيوتر".وأضاف أن أشباه الموصلات مطلوبة ليس فقط لجافلي، ولكن أيضًا لأنظمة الأسلحة الأخرى الموجودة أو التي ستظهر في المستقبل.بالإضافة إلى ذلك، في 15 أكتوبر/تشرين الأول، أفيد أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت تفكر في الحد من توريد الأسلحة إلى أوكرانيا بسبب استنفاد مخزونها الخاص.
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يعلن عن مشاكل في توريد صواريخ "جافلين" لأوكرانيا

09:04 GMT 05.11.2022
© Photo / MoD/Crown copyright 2015 منظومة صواريخ جافلين
منظومة صواريخ جافلين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
© Photo / MoD/Crown copyright 2015
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال خطاب حول تطوير إنتاج أشباه الموصلات في البلاد ألقاه في ولاية كاليفورنيا يوم الجمعة 4 نوفمبر/ تشرين الثاني أن الولايات المتحدة واجهت مشاكل في إمداد أوكرانيا بصواريخ جافلين بسبب نقص شرائح الكومبيوتر.
وقال بايدن خلال بث على قناة PBS NewsHour: "هذا العام كنت في مصنع لوكهيد مارتن في ألاباما حيث يصنعون صواريخ جافلين. خمن ماذا؟ واجهتنا مشاكل في تسليم صواريخ جافلين إلى أوكرانيا لأنها لم تكن تمتلك شرائح. لم يكن لديها شرائح كومبيوتر".
وأضاف أن أشباه الموصلات مطلوبة ليس فقط لجافلي، ولكن أيضًا لأنظمة الأسلحة الأخرى الموجودة أو التي ستظهر في المستقبل.
بالإضافة إلى ذلك، في 15 أكتوبر/تشرين الأول، أفيد أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت تفكر في الحد من توريد الأسلحة إلى أوكرانيا بسبب استنفاد مخزونها الخاص.
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