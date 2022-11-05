https://sputnikarabic.ae/20221105/بايدن-يقول-إن-إيلون-ماسك-اشترى-منصة-تنثر-الأكاذيب-في-أرجاء-العالم-1069844844.html
بايدن يقول إن إيلون ماسك اشترى منصة تنثر الأكاذيب في أرجاء العالم
بايدن يقول إن إيلون ماسك اشترى منصة تنثر الأكاذيب في أرجاء العالم
قال الرئيس جو بايدن، يوم الجمعة، إن إيلون ماسك اشترى منصة تواصل اجتماعي تبث الأكاذيب في جميع أنحاء العالم. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T03:41+0000
2022-11-05T03:41+0000
2022-11-05T03:42+0000
تويتر
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وقال بايدن خلال حملة لجمع التبرعات: "والآن ما الذي يقلقنا جميعا: يخرج إيلون ماسك ويشتري زيا يبث هذه الأكاذيب في جميع أنحاء العالم ... لم يعد هناك محررون في أمريكا. ولا يوجد محررون. كيف نتوقع أن يكون الأطفال قادرين على فهم ما هو على المحك؟".وسرحت شركة تويتر نصف قوتها العاملة يوم الجمعة لكنها قالت إن التخفيضات كانت أصغر في الفريق المسؤول عن منع انتشار المعلومات المضللة، حيث سحب المعلنون الإنفاق وسط مخاوف بشأن الإشراف على المحتوى.ويوم الاثنين الماضي، قال الملياردير إيلون ماسك، إنه سيكون الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، منصة التواصل الاجتماعي التي استحوذ عليها في الآونة الأخيرة مقابل 44 مليار دولار.وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقال ماسك، الذي يدير أيضا شركتي تسلا وسبيس إكس، الرئيس التنفيذي لتويتر باراج أجراوال ومسؤولين كبار آخرين في الشركة الأسبوع الماضي
https://sputnikarabic.ae/20221101/إيلون-ماسك-يعلن-توليه-منصب-الرئيس-التنفيذي-لـتويتر-1069697217.html
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تويتر
بايدن يقول إن إيلون ماسك اشترى منصة تنثر الأكاذيب في أرجاء العالم
03:41 GMT 05.11.2022 (تم التحديث: 03:42 GMT 05.11.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس جو بايدن، يوم الجمعة، إن إيلون ماسك اشترى منصة تواصل اجتماعي تبث الأكاذيب في جميع أنحاء العالم.
وقال بايدن خلال حملة لجمع التبرعات: "والآن ما الذي يقلقنا جميعا: يخرج إيلون ماسك ويشتري زيا يبث هذه الأكاذيب في جميع أنحاء العالم ... لم يعد هناك محررون في أمريكا. ولا يوجد محررون. كيف نتوقع أن يكون الأطفال قادرين على فهم ما هو على المحك؟".
وسرحت شركة تويتر نصف قوتها العاملة يوم الجمعة لكنها قالت إن التخفيضات كانت أصغر في الفريق المسؤول عن منع انتشار المعلومات المضللة، حيث سحب المعلنون الإنفاق وسط مخاوف بشأن الإشراف على المحتوى.
ويوم الاثنين الماضي، قال الملياردير إيلون ماسك، إنه سيكون الرئيس التنفيذي لشركة تويت
ر، منصة التواصل الاجتماعي التي استحوذ عليها في الآونة الأخيرة مقابل 44 مليار دولار.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقال ماسك، الذي يدير أيضا شركتي تسلا وسبيس إكس، الرئيس التنفيذي لتويتر باراج أجراوال ومسؤولين كبار آخرين في الشركة الأسبوع الماضي