بعد "تصريحات الحرب"... مقارنة عسكرية بين بريطانيا والصين
© AFP 2022 / Vyacheslav Oseledko التدريبات العسكرية المشتركة لبعثة السلام -2016 لمنظمة شنغهاي للتعاون في منطقة تدريب إديلويس في باليكشي، على بعد حوالي 200 كيلومتر من بيشكيك.
© AFP 2022 / Vyacheslav Oseledko
تمتلك الصين قوة عسكرية هائلة جعلت جيشها يحتل المرتبة الثالثة عالميا، بينما يصنف الجيش البريطاني في المرتبة الـ 8 بين أضخم 142 جيشا في العالم.
ترصد ذلك إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، التي تشمل حجم القوة البشرية والعتاد العسكري وميزانية الدفاع السنوية لأضخم الجيوش حول العالم.
18 أكتوبر, 20:44 GMT
ما هي قدرات الجيش الصيني؟
تمتلك الصين قوة بشرية هائلة تضم نحو 1.3 مليار نسمة، بينهم أكثر من 619 مليون فرد يصلحون للخدمة العسكرية، وهو ما يجعلها في المرتبة الأولى عالميا.
تمتلك الصين ثاني أضخم ميزانية دفاع في العالم تقدر بـ 230 مليار دولار.
يصل إجمالي عدد جنود الجيش الصيني إلى 3 ملايين و134 ألف جندي بينهم:
مليونا جندي قوات عاملة.
510 آلاف جندي قوات احتياطية.
624 ألفا قوات شبه عسكرية.
تمتلك القوات الجوية الصينية 3 آلاف و285 طائرة حربية تضم:
1200 مقاتلة وطائرة اعتراضية.
371 طائرة هجومية.
286 طائرة نقل عسكري.
399 طائرة تدريب.
114 طائرة مهام خاصة.
3 طائرات تزود بالوقود في الجو.
912 مروحية بينها 281 مروحية هجومية.
تمتلك الصين واحدة من أضخم القوات البرية في العالم وتضم:
5 آلاف و250 دبابة.
35 ألف مدرعة.
4 آلاف و120 مدفع ذاتي الحركة.
ألف و734 مدفعا مقطورا.
3 آلاف و160 راجمة صواريخ.
تمتلك الصين أضخم قوة بحرية في العالم بـ 777 وحدة بحرية وتضم:
حاملتا طائرات.
حاملة مروحيات.
41 مدمرة.
49 فرقاطة.
70 كورفيت.
79 غواصة.
152 سفينة دورية.
36 كاسحة ألغام بحرية.
وتمتلك الصين قوة دعم لوجيستي ضخمة تضم:
507 مطارات.
22 ميناء.
6 آلاف و662 سفينة تجارية.
ما هي قدرات الجيش البريطاني؟
تقدر القوة البشرية لبريطانيا بنحو 67 مليون نسمة بينهم 24 مليون فرد يصلحون للخدمة العسكرية وهو ما يجعلها في المرتبة رقم 21 عالميا.
تمتلك بريطانيا رابع أضخم ميزانية دفاع في العالم تقدر بـ 68 مليار دولار.
يصل إجمالي عدد جنود الجيش البريطاني إلى 231 ألف جندي بينهم:
194 ألف جندي قوات عاملة.
37 ألف جندي قوات احتياطية.
تمتلك القوات الجوية البريطانية 693 طائرة حربية تضم:
119 مقاتلة وطائرة اعتراضية.
23 طائرة هجومية.
40 طائرة نقل عسكري.
247 طائرة تدريب.
20 طائرة مهام خاصة.
9 طائرة تزود بالوقود.
235 مروحية بينها 24 مروحية هجومية.
تضم القوات البرية البريطانية:
227 دبابة.
5 آلاف و15 مدرعة.
89 مدفعا ذاتي الحركة.
126 مدفعا مقطورا.
44 راجمة صواريخ.
تمتلك بريطانيا أسطول حربي يصنف في المرتبة رقم 37 عالميا بـ 75 وحدة بحرية تضم:
حاملتا طائرات.
6 مدمرات.
12 فرقاطة.
10 غواصات.
26 سفينة دورية.
11 كاسحة ألغام بحرية.
تضم قوة الدعم اللوجيستي لبريطانيا:
16 ميناء.
460 مطارا.
1249 سفينة تجارية.
تصريحات الحرب
12:35 GMT
قالت أليسيا كيرنز، الرئيسة الجديدة للجنة الشؤون الخارجية البريطانية، إن بلادها تخوض حربا مع الصين في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه يجب التركيز على ما وصفته بـ "دول تتصرف مثل الإرهابيين".
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