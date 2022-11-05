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https://sputnikarabic.ae/20221105/تعرض-قاضي-المحكمة-العليا-في-جمهورية-دونيتسك-لمحاولة-اغتيال-1069849286.html
تعرض قاضي المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك لمحاولة اغتيال
تعرض قاضي المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك لمحاولة اغتيال
أبلغت وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، عن محاولة اغتيال قاضي المحكمة العليا للجمهورية، في مدينة أوليغورسك، حيث أصيب بطلقات نارية... 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T07:37+0000
2022-11-05T07:37+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
محاولة اغتيال
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وجاء في بيان الوزراة: "في مساء يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، تلقت الوحدة المناوبة في وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية دونيتسك الشعبية رسالة بشأن محاولة اغتيال في مدينة أوليغورسك لقاضي المحكمة العليا للجمهورية، أ.أ نيكولين".وفتحت شرطة الجمهورية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، وتحديد المشتبه بهم والبحث عنهم.وخلال الفترة الأخيرة، كانت هناك عدة محاولات لاغتيال موظفي إدارة مقاطعة خيرسون. وأحدهم لقي حتفه، وهو رئيس قسم الأسرة والشباب والرياضة، دميتري سافلوتشينكو، جراء انفجار في السيارة التي كان بداخلها.يذكر أن القوات المسلحة الروسية، أطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20220906/سلطات-زابوروجيه-مخربون-أوكرانيون-يقفون-وراء-محاولة-اغتيال-قائد-مدينة-بيرديانسك-1067373759.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, محاولة اغتيال
أخبار جمهورية دونيتسك, محاولة اغتيال

تعرض قاضي المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك لمحاولة اغتيال

07:37 GMT 05.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyukجنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية "فاغنير" في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022
جنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية فاغنير في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أبلغت وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، عن محاولة اغتيال قاضي المحكمة العليا للجمهورية، في مدينة أوليغورسك، حيث أصيب بطلقات نارية وتم نقله إلى المستشفى بحالة خطيرة.
وجاء في بيان الوزراة: "في مساء يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، تلقت الوحدة المناوبة في وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية دونيتسك الشعبية رسالة بشأن محاولة اغتيال في مدينة أوليغورسك لقاضي المحكمة العليا للجمهورية، أ.أ نيكولين".
وفتحت شرطة الجمهورية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، وتحديد المشتبه بهم والبحث عنهم.
وخلال الفترة الأخيرة، كانت هناك عدة محاولات لاغتيال موظفي إدارة مقاطعة خيرسون. وأحدهم لقي حتفه، وهو رئيس قسم الأسرة والشباب والرياضة، دميتري سافلوتشينكو، جراء انفجار في السيارة التي كان بداخلها.
القوات المسحلة الروسية تقيس مستوى الإشعاع النووي في محطة زاباروجيه النووية، أوكرانيا 5 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
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6 سبتمبر, 14:43 GMT
يذكر أن القوات المسلحة الروسية، أطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.
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Представители российской стороны во время обмена пленными с Украиной по формуле 110 на 110 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:46 GMT
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