عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221105/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1069846918.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T05:46+0000
2022-11-05T05:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/12/1069173751_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_ded6718a87f577b37e454769c7aa09f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/12/1069173751_313:288:1209:960_1920x0_80_0_0_c05ad664713283a7e8fe5f730591da87.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
تحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:46 GMT 05.11.2022
تابعنا عبرTelegram
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:01 GMT 05.11.2022
الرئيس الأوكراني يلتقي بمستشار الأمن القومي الأمريكي
التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الجمعة بمستشار الأمن القومي الأمريكي الزائر جيك سوليفان لمناقشة تقديم المزيد من الدعم الأمريكي لأوكرانيا، حسبما أفادت خدمة الصحافة الرئاسية.
وخلال المحادثات، ناقش الجانبان المساعدات الأمريكية لأوكرانيا في قطاع الدفاع، والطرق التي يمكن من خلالها زيادة قدرة أوكرانيا على حماية بنيتها التحتية الأساسية.
وناقش زيلينسكي وسوليفان أيضا الدعم المالي والإنساني لأوكرانيا وتشديد العقوبات على روسيا حول الصراع الروسي الأوكراني، وفقا للتقرير.
05:46 GMT 05.11.2022
حصاد الحبوب في حقول بوسيفنينسكايا بحي تشيريبانوفسكي في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
وكالة تقول إن روسيا تطالب برفع العقوبات عن أحد المصارف المخصصة لعمليات تصدير الحبوب
05:03 GMT
05:46 GMT 05.11.2022
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
هولندا والولايات المتحدة والتشيك تزود أوكرانيا بـ 90 دبابة
04:15 GMT
05:45 GMT 05.11.2022
رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد أنه لن يكون هناك مشاكل في توريد الأسلحة الإيطالية إلى أوكرانيا
أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنه لن تكون هناك مشاكل في توريد الأسلحة الإيطالية إلى أوكرانيا.أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنه لن تكون هناك مشاكل في توريد الأسلحة الإيطالية إلى أوكرانيا.
05:45 GMT 05.11.2022
موقع أمريكي يكشف عمل المخابرات البريطانية مع أوكرانيا لإنشاء "جيش إرهابي حزبي"
تخطط خلية من شخصيات المخابرات العسكرية البريطانية لتنظيم وتدريب جيش "حزبي" أوكراني سري لمهاجمة أهداف في شبه جزيرة القرم، وفقا لما ذكره تقرير لموقع "غرايزون" (The Grayzone) الإخباري الأمريكي المستقل.
05:44 GMT 05.11.2022
أنطونوف يؤكد على أن واشنطن لن تتمكن من استنفاد روسيا بتسليح أوكرانيا
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، يوم الجمعة، إن جهود الولايات المتحدة لحل الصراع الأوكراني بالكامل في ساحة المعركة ستفشل، حيث لن تتمكن إمدادات الأسلحة إلى كييف من استنزاف الإمكانات العسكرية الروسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала