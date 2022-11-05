تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

الرئيس الأوكراني يلتقي بمستشار الأمن القومي الأمريكي

التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الجمعة بمستشار الأمن القومي الأمريكي الزائر جيك سوليفان لمناقشة تقديم المزيد من الدعم الأمريكي لأوكرانيا، حسبما أفادت خدمة الصحافة الرئاسية.

وخلال المحادثات، ناقش الجانبان المساعدات الأمريكية لأوكرانيا في قطاع الدفاع، والطرق التي يمكن من خلالها زيادة قدرة أوكرانيا على حماية بنيتها التحتية الأساسية.

وناقش زيلينسكي وسوليفان أيضا الدعم المالي والإنساني لأوكرانيا وتشديد العقوبات على روسيا حول الصراع الروسي الأوكراني، وفقا للتقرير.