تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:01 GMT 05.11.2022
الرئيس الأوكراني يلتقي بمستشار الأمن القومي الأمريكي
التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الجمعة بمستشار الأمن القومي الأمريكي الزائر جيك سوليفان لمناقشة تقديم المزيد من الدعم الأمريكي لأوكرانيا، حسبما أفادت خدمة الصحافة الرئاسية.
وخلال المحادثات، ناقش الجانبان المساعدات الأمريكية لأوكرانيا في قطاع الدفاع، والطرق التي يمكن من خلالها زيادة قدرة أوكرانيا على حماية بنيتها التحتية الأساسية.
وناقش زيلينسكي وسوليفان أيضا الدعم المالي والإنساني لأوكرانيا وتشديد العقوبات على روسيا حول الصراع الروسي الأوكراني، وفقا للتقرير.
05:46 GMT 05.11.2022
05:46 GMT 05.11.2022
05:45 GMT 05.11.2022
أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنه لن تكون هناك مشاكل في توريد الأسلحة الإيطالية إلى أوكرانيا.أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنه لن تكون هناك مشاكل في توريد الأسلحة الإيطالية إلى أوكرانيا.
05:45 GMT 05.11.2022
تخطط خلية من شخصيات المخابرات العسكرية البريطانية لتنظيم وتدريب جيش "حزبي" أوكراني سري لمهاجمة أهداف في شبه جزيرة القرم، وفقا لما ذكره تقرير لموقع "غرايزون" (The Grayzone) الإخباري الأمريكي المستقل.
05:44 GMT 05.11.2022
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، يوم الجمعة، إن جهود الولايات المتحدة لحل الصراع الأوكراني بالكامل في ساحة المعركة ستفشل، حيث لن تتمكن إمدادات الأسلحة إلى كييف من استنزاف الإمكانات العسكرية الروسية.