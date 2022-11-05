https://sputnikarabic.ae/20221105/تقرير-إعلامي-يتحدث-عن-اقتراح-أوروبي-فرض-حزمة-عقوبات-جديدة-على-إيران-بتهمة-قمع-الاحتجاجات-الشعبية-1069868511.html
تقرير إعلامي يتحدث عن اقتراح أوروبي فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران بتهمة "قمع الاحتجاجات الشعبية"
تقرير إعلامي يتحدث عن اقتراح أوروبي فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران بتهمة "قمع الاحتجاجات الشعبية"
كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية عن أن برلين قدمت مع 8 دول في الاتحاد الأوروبي مقترحًا لفرض حزمة عقوبات جديدة ضد إيران بتهمة "قمع الاحتجاجات الشعبية" التي... 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T19:29+0000
2022-11-05T19:29+0000
2022-11-05T19:29+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وأوضحت المجلة أن حزمة العقوبات الجديدة ستشمل 31 فردًا وكيانًا إيرانيًا وتتعلق بتجميد أصول وحظر سفر، مشيرة إلى أن الفكرة تحظى بتأييد واسع في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن تكون موضوعًا للنقاش بين وزراء خارجية الدول الأعضاء خلال اجتماعهم في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.وشهدت إيران مؤخرا احتجاجات عقب وفاة شابة تدعى مهسا أميني بمركز للشرطة في أيلول/ سبتمبر الماضي بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".وفرضت واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي، عقوبات على مسؤولين ومؤسسات إيرانية بدعوى "قمع الاحتجاجات"، إلا أن طهران تتهم الدول الغربية بمحاولة إشعال فتنة داخل إيران عن طريق دعم أعمال الشغب.وأضافت المجلة أن هناك أيضًا مناقشات تجري في الوقت الراهن داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات إضافية على إيران بزعم "تزويدها روسيا بطائرات مسيرة".وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد أعلن في تصريحات متلفزة اليوم السبت، أن أوكرانيا ألغت اجتماعًا كان مقررًا مع بلاده قبل أسبوعين، بضغوط غربية وذلك لبحث مزاعم تزويد موسكو بطائرات مسيرة.وقال عبد اللهيان: "قلنا لوزير الخارجية الأوكراني إنه إذا كان لديكم وثائق بأن روسيا استخدمت المسيرات الإيرانية في أوكرانيا فلتسلمونا إياها"، مؤكدًا أن إيران "قدمت لروسيا عددا قليلا من الطائرات المسيرة قبل الأزمة الأوكرانية".ونفت روسيا وإيران في أكثر من مرة صحة المزاعم الغربية، والتقارير التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية وغربية حول تزويد طهران لموسكو بصواريخ ومسيّرات لاستخدامها في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221105/وزير-الخارجية-الإيراني-يقول-إن-طهران-زودت-روسيا-بطائرات-مسيرة-قبل-بدء-العملية-الخاصة-1069853820.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, إيران, أخبار إيران, أخبار ألمانيا, روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, إيران, أخبار إيران, أخبار ألمانيا, روسيا
تقرير إعلامي يتحدث عن اقتراح أوروبي فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران بتهمة "قمع الاحتجاجات الشعبية"
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كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية عن أن برلين قدمت مع 8 دول في الاتحاد الأوروبي مقترحًا لفرض حزمة عقوبات جديدة ضد إيران بتهمة "قمع الاحتجاجات الشعبية" التي تتواصل منذ أيلول/ سبتمبر الماضي عقب وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من جانب شرطة الأخلاق بتهمة "عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق".
القاهرة- سبوتنيك. وأوضحت المجلة أن حزمة العقوبات الجديدة
ستشمل 31 فردًا وكيانًا إيرانيًا وتتعلق بتجميد أصول وحظر سفر، مشيرة إلى أن الفكرة تحظى بتأييد واسع في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن تكون موضوعًا للنقاش بين وزراء خارجية الدول الأعضاء خلال اجتماعهم في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وشهدت إيران مؤخرا احتجاجات عقب وفاة شابة تدعى مهسا أميني بمركز للشرطة في أيلول/ سبتمبر الماضي بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
وفرضت واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي، عقوبات على مسؤولين ومؤسسات إيرانية بدعوى "قمع الاحتجاجات"، إلا أن طهران تتهم الدول الغربية بمحاولة إشعال فتنة داخل إيران عن طريق دعم أعمال الشغب.
وأضافت المجلة أن هناك أيضًا مناقشات تجري في الوقت الراهن داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات إضافية على إيران
بزعم "تزويدها روسيا بطائرات مسيرة".
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد أعلن في تصريحات متلفزة اليوم السبت، أن أوكرانيا ألغت اجتماعًا كان مقررًا مع بلاده قبل أسبوعين، بضغوط غربية وذلك لبحث مزاعم تزويد موسكو بطائرات مسيرة.
وقال عبد اللهيان: "قلنا لوزير الخارجية الأوكراني إنه إذا كان لديكم وثائق بأن روسيا استخدمت المسيرات الإيرانية
في أوكرانيا فلتسلمونا إياها"، مؤكدًا أن إيران "قدمت لروسيا عددا قليلا من الطائرات المسيرة قبل الأزمة الأوكرانية".
ونفت روسيا وإيران في أكثر من مرة صحة المزاعم الغربية، والتقارير التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية وغربية حول تزويد طهران لموسكو بصواريخ ومسيّرات لاستخدامها في أوكرانيا.