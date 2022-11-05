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https://sputnikarabic.ae/20221105/تونس-الحكومة-تصادق-على-مراسيم-وأوامر-رئاسية-تخص-توجيه-الدعم-لمستحقيه-وإصلاح-التعليم-1069864780.html
تونس… الحكومة تصادق على مراسيم وأوامر رئاسية تخص توجيه الدعم لمستحقيه وإصلاح التعليم
تونس… الحكومة تصادق على مراسيم وأوامر رئاسية تخص توجيه الدعم لمستحقيه وإصلاح التعليم
وافقت الحكومة التونسية على عدد من المراسيم والأوامر الرئاسية التي تتضمن مرسوما خاصا بمدونة سلوك قوات الأمن الداخلي. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T17:38+0000
2022-11-05T17:45+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة نجلاء بودن، اليوم السبت في قصر الحكومة بالقصبة، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية.وتضمن الاجتماع العديد من المراسيم والأوامر الرئاسية، التي شملت مشروع لمد فترة طرح غرامات التأخير الخاصة بالسجل الوطني للمؤسسات، والموافقة على اتفاقية القرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى رخصة البحث عن المحروقات "بوغرارة"، وبروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر المتوسط.كما وافقت الحكومة على الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية والانضمام لمعاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية.كما وافقت الحكومة على أوامر رئاسية شملت ضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور، وأمر يتعلق بالأكاديمية الدبلوماسية والوكالة الوطنية لسلامة المنتجات الصناعية ومتابعة تنفيذ البرنامج الإطاري للاتحاد الأوروبي للبحث والتجديد ومشروع إصلاح التعليم العالي وإنجاز برنامج توجيه الدعم لمستحقيه.
https://sputnikarabic.ae/20220930/الرئيس-التونسي-يوقع-على-قرض-جديد-1068457839.html
https://sputnikarabic.ae/20220921/موجة-غضب-في-تونس-بسبب-زيادة-أسعار-المحروقات--1068066304.html
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار تونس اليوم

تونس… الحكومة تصادق على مراسيم وأوامر رئاسية تخص توجيه الدعم لمستحقيه وإصلاح التعليم

17:38 GMT 05.11.2022 (تم التحديث: 17:45 GMT 05.11.2022)
© Photo / Tunisian Presidencyرئيس الجمهورية التونسية يستقبل نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة بقصر قرطاج
رئيس الجمهورية التونسية يستقبل نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة بقصر قرطاج - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
© Photo / Tunisian Presidency
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وافقت الحكومة التونسية على عدد من المراسيم والأوامر الرئاسية التي تتضمن مرسوما خاصا بمدونة سلوك قوات الأمن الداخلي.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة نجلاء بودن، اليوم السبت في قصر الحكومة بالقصبة، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية.
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وتضمن الاجتماع العديد من المراسيم والأوامر الرئاسية، التي شملت مشروع لمد فترة طرح غرامات التأخير الخاصة بالسجل الوطني للمؤسسات، والموافقة على اتفاقية القرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى رخصة البحث عن المحروقات "بوغرارة"، وبروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر المتوسط.
كما وافقت الحكومة على الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية والانضمام لمعاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
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كما وافقت الحكومة على أوامر رئاسية شملت ضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور، وأمر يتعلق بالأكاديمية الدبلوماسية والوكالة الوطنية لسلامة المنتجات الصناعية ومتابعة تنفيذ البرنامج الإطاري للاتحاد الأوروبي للبحث والتجديد ومشروع إصلاح التعليم العالي وإنجاز برنامج توجيه الدعم لمستحقيه.
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