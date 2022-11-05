https://sputnikarabic.ae/20221105/رئيسة-وزراء-إيطاليا-تؤكد-أنه-لن-يكون-هناك-مشاكل-في-توريد-الأسلحة-الإيطالية-إلى-أوكرانيا-1069844717.html
رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد أنه لن يكون هناك مشاكل في توريد الأسلحة الإيطالية إلى أوكرانيا
رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد أنه لن يكون هناك مشاكل في توريد الأسلحة الإيطالية إلى أوكرانيا
أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنه لن تكون هناك مشاكل في توريد الأسلحة الإيطالية إلى أوكرانيا.أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنه لن... 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T02:30+0000
2022-11-05T02:30+0000
2022-11-05T02:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
إيطاليا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت "نحن نعمل على الوفاء بجميع الالتزامات الدولية المطلوبة، ولا أعتقد أن هذا سيخلق مشاكل للأغلبية".وأضافت: "عندما كان على قوى يمين الوسط التصويت على هذه القضايا، صوتوا مع الوحدة، لأن إيطاليا خرجت بحزم وجديّة في دعم القضية الأوكرانية".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير الماضي.هذا وأعلن وزيف كيث كيلوج، الجنرال المتقاعد ومستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، اليوم إن الولايات المتحدة تنفق على مساعدات أوكرانيا 2.5 مليون دولار كل ساعة.
https://sputnikarabic.ae/20221025/بايدن-يقول-إن-روسيا-سترتكب-خطأ-جسيما-إذا-استخدمت-الأسلحة-النووية-التكتيكية-في-أوكرانيا-1069477748.html
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أخبار أوكرانيا, إيطاليا
رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد أنه لن يكون هناك مشاكل في توريد الأسلحة الإيطالية إلى أوكرانيا
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أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنه لن تكون هناك مشاكل في توريد الأسلحة الإيطالية إلى أوكرانيا.أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنه لن تكون هناك مشاكل في توريد الأسلحة الإيطالية إلى أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت "نحن نعمل على الوفاء بجميع الالتزامات الدولية المطلوبة، ولا أعتقد أن هذا سيخلق مشاكل للأغلبية".
وأضافت: "عندما كان على قوى يمين الوسط التصويت على هذه القضايا، صوتوا مع الوحدة، لأن إيطاليا خرجت بحزم وجديّة في دعم القضية الأوكرانية".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية
، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير الماضي.
هذا وأعلن وزيف كيث كيلوج، الجنرال المتقاعد ومستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، اليوم إن الولايات المتحدة تنفق على مساعدات أوكرانيا 2.5 مليون دولار كل ساعة.