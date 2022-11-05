عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221105/رئيسة-وزراء-إيطاليا-تؤكد-أنه-لن-يكون-هناك-مشاكل-في-توريد-الأسلحة-الإيطالية-إلى-أوكرانيا-1069844717.html
رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد أنه لن يكون هناك مشاكل في توريد الأسلحة الإيطالية إلى أوكرانيا
رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد أنه لن يكون هناك مشاكل في توريد الأسلحة الإيطالية إلى أوكرانيا
أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنه لن تكون هناك مشاكل في توريد الأسلحة الإيطالية إلى أوكرانيا.أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنه لن... 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T02:30+0000
2022-11-05T02:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
إيطاليا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1061365620_0:0:1225:690_1920x0_80_0_0_3a8dca12f08254e3a0292af34bca38f4.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت "نحن نعمل على الوفاء بجميع الالتزامات الدولية المطلوبة، ولا أعتقد أن هذا سيخلق مشاكل للأغلبية".وأضافت: "عندما كان على قوى يمين الوسط التصويت على هذه القضايا، صوتوا مع الوحدة، لأن إيطاليا خرجت بحزم وجديّة في دعم القضية الأوكرانية".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير الماضي.هذا وأعلن وزيف كيث كيلوج، الجنرال المتقاعد ومستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، اليوم إن الولايات المتحدة تنفق على مساعدات أوكرانيا 2.5 مليون دولار كل ساعة.
https://sputnikarabic.ae/20221025/بايدن-يقول-إن-روسيا-سترتكب-خطأ-جسيما-إذا-استخدمت-الأسلحة-النووية-التكتيكية-في-أوكرانيا-1069477748.html
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1061365620_0:0:999:749_1920x0_80_0_0_078aa05a62e234fd3a362f117afde801.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, إيطاليا
أخبار أوكرانيا, إيطاليا

رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد أنه لن يكون هناك مشاكل في توريد الأسلحة الإيطالية إلى أوكرانيا

02:30 GMT 05.11.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورقصف مواقع الجيش الأوكراني بصواريخ "باستيون" و"كاليبر"
قصف مواقع الجيش الأوكراني بصواريخ باستيون وكاليبر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنه لن تكون هناك مشاكل في توريد الأسلحة الإيطالية إلى أوكرانيا.أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنه لن تكون هناك مشاكل في توريد الأسلحة الإيطالية إلى أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت "نحن نعمل على الوفاء بجميع الالتزامات الدولية المطلوبة، ولا أعتقد أن هذا سيخلق مشاكل للأغلبية".
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
بايدن يقول إن روسيا سترتكب "خطأ جسيما" إذا استخدمت الأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا
25 أكتوبر, 19:52 GMT
وأضافت: "عندما كان على قوى يمين الوسط التصويت على هذه القضايا، صوتوا مع الوحدة، لأن إيطاليا خرجت بحزم وجديّة في دعم القضية الأوكرانية".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير الماضي.
هذا وأعلن وزيف كيث كيلوج، الجنرال المتقاعد ومستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، اليوم إن الولايات المتحدة تنفق على مساعدات أوكرانيا 2.5 مليون دولار كل ساعة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представители российской стороны во время обмена пленными - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала