https://sputnikarabic.ae/20221105/رئيسة-وزراء-إيطاليا-تؤكد-أنه-لن-يكون-هناك-مشاكل-في-توريد-الأسلحة-الإيطالية-إلى-أوكرانيا-1069844717.html

رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد أنه لن يكون هناك مشاكل في توريد الأسلحة الإيطالية إلى أوكرانيا

رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد أنه لن يكون هناك مشاكل في توريد الأسلحة الإيطالية إلى أوكرانيا

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنه لن تكون هناك مشاكل في توريد الأسلحة الإيطالية إلى أوكرانيا.أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنه لن... 05.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-05T02:30+0000

2022-11-05T02:30+0000

2022-11-05T02:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

إيطاليا

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موسكو - سبوتنيك. وقالت "نحن نعمل على الوفاء بجميع الالتزامات الدولية المطلوبة، ولا أعتقد أن هذا سيخلق مشاكل للأغلبية".وأضافت: "عندما كان على قوى يمين الوسط التصويت على هذه القضايا، صوتوا مع الوحدة، لأن إيطاليا خرجت بحزم وجديّة في دعم القضية الأوكرانية".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير الماضي.هذا وأعلن وزيف كيث كيلوج، الجنرال المتقاعد ومستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، اليوم إن الولايات المتحدة تنفق على مساعدات أوكرانيا 2.5 مليون دولار كل ساعة.

https://sputnikarabic.ae/20221025/بايدن-يقول-إن-روسيا-سترتكب-خطأ-جسيما-إذا-استخدمت-الأسلحة-النووية-التكتيكية-في-أوكرانيا-1069477748.html

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