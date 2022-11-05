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رئيس الوزراء البريطاني يقول إن الدولة لا تستطيع "حل جميع مشاكل المواطنين"
رئيس الوزراء البريطاني يقول إن الدولة لا تستطيع "حل جميع مشاكل المواطنين"
قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الجمعة، إن الحكومة البريطانية لا تستطيع حل جميع المشاكل التي يواجهها المواطنون البريطانيون. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T04:06+0000
2022-11-05T04:06+0000
بريطانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال سوناك، الذي من المتوقع أن يعلن عن زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني (56.9 مليار دولار)، لصحيفة التايمز البريطانية إن الثقة في حزب المحافظين قد تضررت بسبب ميزانية سلفته ليز تروس، لكن لا يمكن للناس أن يتوقعوا من الدولة "حل جميع المشاكل".وأضاف سوناك إنه سيستعيد ثقة الشعب من خلال الصدق بشأن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها المملكة المتحدة وقال إنه "واثق" من أن الشعب البريطاني سيحكم على ميزانيته الخريفية في 17 نوفمبر بأنها "عادلة ورحيمة".ويوم الخميس، قال أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، إن الاقتصاد البريطاني ربما كان على بعد ساعات من الانهيار التام بسبب القرارات التي اتخذتها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس.وقضت تروس، الذي انتخبت في سبتمبر لتحل محل رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، 44 يوما فقط في منصبها.وفي 20 أكتوبر، أعلنت استقالتها بسبب الانتقادات المتزايدة بشأن الخطة الاقتصادية الجديدة للحكومة وإمكانية زيادة الدين العام لتنفيذها. وفي 25 أكتوبر، عين ملك المملكة المتحدة تشارلز الثالث ريشي سوناك رئيسا جديدا للوزراء.
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بريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني يقول إن الدولة لا تستطيع "حل جميع مشاكل المواطنين"

04:06 GMT 05.11.2022
© AFP 2022 / ISABEL INFANTESريشي سوناك
ريشي سوناك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
© AFP 2022 / ISABEL INFANTES
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قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الجمعة، إن الحكومة البريطانية لا تستطيع حل جميع المشاكل التي يواجهها المواطنون البريطانيون.
موسكو - سبوتنيك. وقال سوناك، الذي من المتوقع أن يعلن عن زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني (56.9 مليار دولار)، لصحيفة التايمز البريطانية إن الثقة في حزب المحافظين قد تضررت بسبب ميزانية سلفته ليز تروس، لكن لا يمكن للناس أن يتوقعوا من الدولة "حل جميع المشاكل".
زعيم حزب المحافظين الجديد ورئيس الوزراء القادم ريشي سوناك عند وصوله إلى مقر حزب المحافظين في وسط لندن ، في 24 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
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وأضاف سوناك إنه سيستعيد ثقة الشعب من خلال الصدق بشأن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها المملكة المتحدة وقال إنه "واثق" من أن الشعب البريطاني سيحكم على ميزانيته الخريفية في 17 نوفمبر بأنها "عادلة ورحيمة".
ويوم الخميس، قال أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، إن الاقتصاد البريطاني ربما كان على بعد ساعات من الانهيار التام بسبب القرارات التي اتخذتها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس.
وقضت تروس، الذي انتخبت في سبتمبر لتحل محل رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، 44 يوما فقط في منصبها.
وفي 20 أكتوبر، أعلنت استقالتها بسبب الانتقادات المتزايدة بشأن الخطة الاقتصادية الجديدة للحكومة وإمكانية زيادة الدين العام لتنفيذها. وفي 25 أكتوبر، عين ملك المملكة المتحدة تشارلز الثالث ريشي سوناك رئيسا جديدا للوزراء.
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