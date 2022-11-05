https://sputnikarabic.ae/20221105/زيلينسكي-يعلن-عزمه-إنشاء-أسطول-من-الدرونات-البحرية-1069871004.html

زيلينسكي يعلن عزمه إنشاء أسطول من الدرونات البحرية

زيلينسكي يعلن عزمه إنشاء أسطول من الدرونات البحرية

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عزمه إنشاء" أسطول من الدرونات البحرية"، وأن الإعداد جارٍ لتشكيل منصة لجمع التبرعات لصالح ذلك . 05.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-05T22:13+0000

2022-11-05T22:13+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

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وكتب عبر "تليغرام"، "الأسبوع المقبل سنطلق اتجاها آخر لجمع التبرعات لصالح أسطول المسيرات البحرية".في غضون ذلك، أعلنت هيئات الطوارئ في مقاطعة خيرسون اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مدينة خيرسون بستة صواريخ من طراز "هايمارس"، وتمكن الدفاع الجوي من اعتراض 4 منها، وسقط صاروخان في محيط محطة الباصات.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

https://sputnikarabic.ae/20221105/مدرعات-يونانية-تحترق-في-سهوب-أوكرانيا-بينما-جزر-اليونان-غير-محمية-1069854474.html

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