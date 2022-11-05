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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221105/زيلينسكي-يعلن-عزمه-إنشاء-أسطول-من-الدرونات-البحرية-1069871004.html
زيلينسكي يعلن عزمه إنشاء أسطول من الدرونات البحرية
زيلينسكي يعلن عزمه إنشاء أسطول من الدرونات البحرية
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عزمه إنشاء" أسطول من الدرونات البحرية"، وأن الإعداد جارٍ لتشكيل منصة لجمع التبرعات لصالح ذلك . 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T22:13+0000
2022-11-05T22:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وكتب عبر "تليغرام"، "الأسبوع المقبل سنطلق اتجاها آخر لجمع التبرعات لصالح أسطول المسيرات البحرية".في غضون ذلك، أعلنت هيئات الطوارئ في مقاطعة خيرسون اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مدينة خيرسون بستة صواريخ من طراز "هايمارس"، وتمكن الدفاع الجوي من اعتراض 4 منها، وسقط صاروخان في محيط محطة الباصات.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20221105/مدرعات-يونانية-تحترق-في-سهوب-أوكرانيا-بينما-جزر-اليونان-غير-محمية-1069854474.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يعلن عزمه إنشاء أسطول من الدرونات البحرية

22:13 GMT 05.11.2022
© AFP 2022 / Genya Savilovالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
© AFP 2022 / Genya Savilov
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أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عزمه إنشاء" أسطول من الدرونات البحرية"، وأن الإعداد جارٍ لتشكيل منصة لجمع التبرعات لصالح ذلك .
وكتب عبر "تليغرام"، "الأسبوع المقبل سنطلق اتجاها آخر لجمع التبرعات لصالح أسطول المسيرات البحرية".
وأضاف، "نحتاج إلى المسيرات... الجميع يفهم تماما ماهيتها وغايتها".
في غضون ذلك، أعلنت هيئات الطوارئ في مقاطعة خيرسون اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مدينة خيرسون بستة صواريخ من طراز "هايمارس"، وتمكن الدفاع الجوي من اعتراض 4 منها، وسقط صاروخان في محيط محطة الباصات.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
مركبات استطلاع قتالية روسية مطورة طراز بي إر دي إم في إقليم زا بايكاليه، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مدرعات يونانية تحترق في سهوب أوكرانيا بينما جزر اليونان غير محمية
12:31 GMT
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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