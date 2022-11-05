https://sputnikarabic.ae/20221105/سلطات-خيرسون-القوات-الأوكرانية-تستعد-للهجوم-على-المقاطعة-1069871123.html
سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تستعد للهجوم على المقاطعة
سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تستعد للهجوم على المقاطعة
قال نائب حاكم مقاطعة خيرسون الروسية كيريل ستريموسوف، أن القوات الأوكرانية تستعد لهجوم آخر على المقاطعة، وبدأت تقدمها نحو خطوط الجبهة. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T22:47+0000
2022-11-05T22:47+0000
2022-11-05T22:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/15/1069304769_0:202:2925:1847_1920x0_80_0_0_4fa9abab1c242b8e24e3c7a5cae046cd.jpg
وأضاف ستريموسوف على حسابه على " تليغرام"، أن القوات الأوكرانية كثفت من قصفها للمواقع الروسية في قطاع نيكولاييف، وعلى طول خط الجبهة الممتد من أليكساندروفكا إلى بلاغوداتنويه.وأشار إلى "تحرّك رتلان من الآليات العسكرية من بيريزنيغوفاتوي باتجاه خط التماس، وتوجهت حوالي 20 منها نحو دافيدوف برود".في غضون ذلك، أعلنت هيئات الطوارئ في مقاطعة خيرسون اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مدينة خيرسون بستة صواريخ من طراز "هايمارس"، وتمكن الدفاع الجوي من اعتراض 4 منها، وسقط صاروخان في محيط محطة الباصات.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20221105/زيلينسكي-يعلن-عزمه-إنشاء-أسطول-من-الدرونات-البحرية-1069871004.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/15/1069304769_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_88eae84ac214c71f3178a383af43b434.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تستعد للهجوم على المقاطعة
تابعنا عبر
قال نائب حاكم مقاطعة خيرسون الروسية كيريل ستريموسوف، أن القوات الأوكرانية تستعد لهجوم آخر على المقاطعة، وبدأت تقدمها نحو خطوط الجبهة.
وأضاف ستريموسوف على حسابه على " تليغرام"، أن القوات الأوكرانية كثفت من قصفها للمواقع الروسية في قطاع نيكولاييف، وعلى طول خط الجبهة الممتد من أليكساندروفكا إلى بلاغوداتنويه.
وأشار إلى "تحرّك رتلان من الآليات العسكرية من بيريزنيغوفاتوي باتجاه خط التماس، وتوجهت حوالي 20 منها نحو دافيدوف برود
".
وأضاف: توجه رتل عربات مدرعة إلى قطاع سنيغيري، وتم نقل مشاة إلى بيريزنيغوفاتي بشاحنات "أورال".
في غضون ذلك، أعلنت هيئات الطوارئ في مقاطعة خيرسون اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مدينة خيرسون بستة صواريخ من طراز "هايمارس"، وتمكن الدفاع الجوي من اعتراض 4 منها، وسقط صاروخان في محيط محطة الباصات.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.