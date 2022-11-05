عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221105/سلطات-خيرسون-القوات-الأوكرانية-تستعد-للهجوم-على-المقاطعة-1069871123.html
سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تستعد للهجوم على المقاطعة
سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تستعد للهجوم على المقاطعة
قال نائب حاكم مقاطعة خيرسون الروسية كيريل ستريموسوف، أن القوات الأوكرانية تستعد لهجوم آخر على المقاطعة، وبدأت تقدمها نحو خطوط الجبهة. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T22:47+0000
2022-11-05T22:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/15/1069304769_0:202:2925:1847_1920x0_80_0_0_4fa9abab1c242b8e24e3c7a5cae046cd.jpg
وأضاف ستريموسوف على حسابه على " تليغرام"، أن القوات الأوكرانية كثفت من قصفها للمواقع الروسية في قطاع نيكولاييف، وعلى طول خط الجبهة الممتد من أليكساندروفكا إلى بلاغوداتنويه.وأشار إلى "تحرّك رتلان من الآليات العسكرية من بيريزنيغوفاتوي باتجاه خط التماس، وتوجهت حوالي 20 منها نحو دافيدوف برود".في غضون ذلك، أعلنت هيئات الطوارئ في مقاطعة خيرسون اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مدينة خيرسون بستة صواريخ من طراز "هايمارس"، وتمكن الدفاع الجوي من اعتراض 4 منها، وسقط صاروخان في محيط محطة الباصات.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20221105/زيلينسكي-يعلن-عزمه-إنشاء-أسطول-من-الدرونات-البحرية-1069871004.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/15/1069304769_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_88eae84ac214c71f3178a383af43b434.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم

سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تستعد للهجوم على المقاطعة

22:47 GMT 05.11.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأهالي خيرسون خلال عمليات الإجلاء إلى الضفة الشمالية لنهر دنيبر، روسيا 20 أكتوبر 2022
أهالي خيرسون خلال عمليات الإجلاء إلى الضفة الشمالية لنهر دنيبر، روسيا 20 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال نائب حاكم مقاطعة خيرسون الروسية كيريل ستريموسوف، أن القوات الأوكرانية تستعد لهجوم آخر على المقاطعة، وبدأت تقدمها نحو خطوط الجبهة.
وأضاف ستريموسوف على حسابه على " تليغرام"، أن القوات الأوكرانية كثفت من قصفها للمواقع الروسية في قطاع نيكولاييف، وعلى طول خط الجبهة الممتد من أليكساندروفكا إلى بلاغوداتنويه.
وأشار إلى "تحرّك رتلان من الآليات العسكرية من بيريزنيغوفاتوي باتجاه خط التماس، وتوجهت حوالي 20 منها نحو دافيدوف برود".
وأضاف: توجه رتل عربات مدرعة إلى قطاع سنيغيري، وتم نقل مشاة إلى بيريزنيغوفاتي بشاحنات "أورال".
في غضون ذلك، أعلنت هيئات الطوارئ في مقاطعة خيرسون اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مدينة خيرسون بستة صواريخ من طراز "هايمارس"، وتمكن الدفاع الجوي من اعتراض 4 منها، وسقط صاروخان في محيط محطة الباصات.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يعلن عزمه إنشاء أسطول من الدرونات البحرية
22:13 GMT
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представители российской стороны во время обмена пленными с Украиной по формуле 110 на 110 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала