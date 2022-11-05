https://sputnikarabic.ae/20221105/صافرات-الإنذار-تدوي-في-عدد-من-المناطق-بأوكرانيا-1069871404.html

صافرات الإنذار تدوي في عدد من المناطق بأوكرانيا

صافرات الإنذار تدوي في عدد من المناطق بأوكرانيا

دوت صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، ليل السبت، الأحد، في العديد من المناطق الأوكرانية في وقت متأخر من ليلة السبت، حسب وسائل إعلام أوكرانية. 05.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-05T23:59+0000

2022-11-05T23:59+0000

2022-11-06T00:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

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وكانت التحذيرات من الغارات الجوية سارية المفعول في المناطق الأوكرانية، خاركوف، تشيركاسي، بولتافا، دنيبروبتروفسك، وكذلك الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من مناطق زابوروجيه ودونيتسك بعد منتصف الليل بقليل.في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، انطلقت صافرات الإنذار في مناطق ترنوبل، وخميلنيتسكي، خاركوف، ميكولايف، تشيركاسي، بولتافا، ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا، بالإضافة إلى الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من خيرسون.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).من جهته، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الأول من نوفمبر/ شرين الثاني الجاري، إن حوالي 40% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت نتيجة هذه الضربات، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي الشامل في جميع أنحاء البلاد.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر /تشرين الأول المنصرم، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش، المعروف أيضًا باسم جسر القرم، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".

https://sputnikarabic.ae/20221105/سلطات-خيرسون-القوات-الأوكرانية-تستعد-للهجوم-على-المقاطعة-1069871123.html

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