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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221105/صافرات-الإنذار-تدوي-في-عدد-من-المناطق-بأوكرانيا-1069871404.html
صافرات الإنذار تدوي في عدد من المناطق بأوكرانيا
صافرات الإنذار تدوي في عدد من المناطق بأوكرانيا
دوت صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، ليل السبت، الأحد، في العديد من المناطق الأوكرانية في وقت متأخر من ليلة السبت، حسب وسائل إعلام أوكرانية. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T23:59+0000
2022-11-06T00:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وكانت التحذيرات من الغارات الجوية سارية المفعول في المناطق الأوكرانية، خاركوف، تشيركاسي، بولتافا، دنيبروبتروفسك، وكذلك الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من مناطق زابوروجيه ودونيتسك بعد منتصف الليل بقليل.في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، انطلقت صافرات الإنذار في مناطق ترنوبل، وخميلنيتسكي، خاركوف، ميكولايف، تشيركاسي، بولتافا، ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا، بالإضافة إلى الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من خيرسون.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).من جهته، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الأول من نوفمبر/ شرين الثاني الجاري، إن حوالي 40% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت نتيجة هذه الضربات، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي الشامل في جميع أنحاء البلاد.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر /تشرين الأول المنصرم، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش، المعروف أيضًا باسم جسر القرم، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".
https://sputnikarabic.ae/20221105/سلطات-خيرسون-القوات-الأوكرانية-تستعد-للهجوم-على-المقاطعة-1069871123.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

صافرات الإنذار تدوي في عدد من المناطق بأوكرانيا

23:59 GMT 05.11.2022 (تم التحديث: 00:01 GMT 06.11.2022)
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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دوت صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، ليل السبت، الأحد، في العديد من المناطق الأوكرانية في وقت متأخر من ليلة السبت، حسب وسائل إعلام أوكرانية.
وكانت التحذيرات من الغارات الجوية سارية المفعول في المناطق الأوكرانية، خاركوف، تشيركاسي، بولتافا، دنيبروبتروفسك، وكذلك الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من مناطق زابوروجيه ودونيتسك بعد منتصف الليل بقليل.
في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، انطلقت صافرات الإنذار في مناطق ترنوبل، وخميلنيتسكي، خاركوف، ميكولايف، تشيركاسي، بولتافا، ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا، بالإضافة إلى الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من خيرسون.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
أهالي خيرسون خلال عمليات الإجلاء إلى الضفة الشمالية لنهر دنيبر، روسيا 20 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تستعد للهجوم على المقاطعة
أمس, 22:47 GMT
من جهته، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الأول من نوفمبر/ شرين الثاني الجاري، إن حوالي 40% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت نتيجة هذه الضربات، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي الشامل في جميع أنحاء البلاد.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر /تشرين الأول المنصرم، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.
وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش، المعروف أيضًا باسم جسر القرم، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".
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Представители российской стороны во время обмена пленными с Украиной по формуле 110 на 110 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:49 GMT
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