https://sputnikarabic.ae/20221105/صافرات-الإنذار-تدوي-في-عدد-من-المناطق-بأوكرانيا-1069871404.html
صافرات الإنذار تدوي في عدد من المناطق بأوكرانيا
صافرات الإنذار تدوي في عدد من المناطق بأوكرانيا
دوت صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، ليل السبت، الأحد، في العديد من المناطق الأوكرانية في وقت متأخر من ليلة السبت، حسب وسائل إعلام أوكرانية. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T23:59+0000
2022-11-05T23:59+0000
2022-11-06T00:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068817565_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_e3340034c4552cb9f1a93a8b49b3c4c0.jpg
وكانت التحذيرات من الغارات الجوية سارية المفعول في المناطق الأوكرانية، خاركوف، تشيركاسي، بولتافا، دنيبروبتروفسك، وكذلك الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من مناطق زابوروجيه ودونيتسك بعد منتصف الليل بقليل.في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، انطلقت صافرات الإنذار في مناطق ترنوبل، وخميلنيتسكي، خاركوف، ميكولايف، تشيركاسي، بولتافا، ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا، بالإضافة إلى الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من خيرسون.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).من جهته، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الأول من نوفمبر/ شرين الثاني الجاري، إن حوالي 40% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت نتيجة هذه الضربات، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي الشامل في جميع أنحاء البلاد.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر /تشرين الأول المنصرم، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش، المعروف أيضًا باسم جسر القرم، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".
https://sputnikarabic.ae/20221105/سلطات-خيرسون-القوات-الأوكرانية-تستعد-للهجوم-على-المقاطعة-1069871123.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068817565_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_873b417a8c2dccc120d80fab5b98e94d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
صافرات الإنذار تدوي في عدد من المناطق بأوكرانيا
23:59 GMT 05.11.2022 (تم التحديث: 00:01 GMT 06.11.2022) تابعنا عبر
دوت صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، ليل السبت، الأحد، في العديد من المناطق الأوكرانية في وقت متأخر من ليلة السبت، حسب وسائل إعلام أوكرانية.
وكانت التحذيرات من الغارات الجوية سارية المفعول في المناطق الأوكرانية، خاركوف، تشيركاسي، بولتافا، دنيبروبتروفسك، وكذلك الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من مناطق زابوروجيه ودونيتسك بعد منتصف الليل بقليل
.
في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، انطلقت صافرات الإنذار في مناطق ترنوبل، وخميلنيتسكي، خاركوف، ميكولايف، تشيركاسي، بولتافا، ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا، بالإضافة إلى الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من خيرسون.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
من جهته، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الأول من نوفمبر/ شرين الثاني الجاري، إن حوالي 40% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت نتيجة هذه الضربات، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي الشامل في جميع أنحاء البلاد.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر /تشرين الأول المنصرم، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.
وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش، المعروف أيضًا باسم جسر القرم، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".