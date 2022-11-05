https://sputnikarabic.ae/20221105/غوتيريش-يحذر-من-3-ظواهر-مناخية-مدمرة-ويوجه-رسالة-إلى-قادة-العالم-في-كوب-27-1069870657.html

غوتيريش يحذر من 3 ظواهر مناخية مدمرة ويوجه رسالة إلى قادة العالم في "كوب 27"

غوتيريش يحذر من 3 ظواهر مناخية مدمرة ويوجه رسالة إلى قادة العالم في "كوب 27"

وجه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رسالة إلى قادة العالم قبل انطلاق قمة المناخ "كوب 27"، التي تستضيفها مصر. 05.11.2022, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك قبل انطلاق فعاليات الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 27" في الـ 6 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.ولفت إلى أن هناك أزمة غذاء عالمية لم تتكشف أبعادها بصورة واضحة لكنه لن يكون من الممكن إيقافها حتى نتمكن من السيطرة على أزمة التغيرات المناخية.وحذر أمين عام الأمم المتحدة من 3 ظواهر مناخية، قال إن آثارها ستكون مدمرة على إنتاج الغذاء في العالم وهي الجفاف وموجات الحرارة الشديدة والفيضانات.وتنطلق فعاليات الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 27" تحت شعار "معا نحو التنفيذ لتحقيق نتائج عادلة وطموحة"، بمدينة شرم الشيخ المصرية.وتستضيف مصر في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري، مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في نسخته الـ27، ممثلة عن القارة الأفريقية، وتستهدف من خلاله مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالتغير المناخي، وكيفية تنفيذ اتفاق باريس للمناخ الموقع عام 2015، وكذلك بحث سبل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في قمة المناخ التي عقدت العام الماضي في غلاسكو.

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