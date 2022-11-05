https://sputnikarabic.ae/20221105/في-نشوة-النصر-نتنياهو-يهنئ-زوجته-سارة-بعيد-مولدها-مع-صورة-من-الماضي-1069864377.html

في نشوة النصر... نتنياهو يهنئ زوجته سارة بعيد مولدها مع صورة من الماضي

في نشوة النصر... نتنياهو يهنئ زوجته سارة بعيد مولدها مع صورة من الماضي

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي المرتقب، بنيامين نتنياهو، زوجته سارة بعيد مولدها الرابع والستين، في وقت يعيش فيه الزوجان نشوة النصر بعد فوز كبير حققه نتنياهو في... 05.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-05T17:12+0000

2022-11-05T17:12+0000

2022-11-05T17:14+0000

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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جاء ذلك في تغريدة لنتنياهو على حسابه بموقع "تويتر" أرفقها بصورة تجمعه بسارة وولديهما يائير وأفنير عندما كانا أطفالا.وكتب نتنياهو مهنئا زوجته دون ذكر سنها: "عيد ميلاد سعيد زوجتي الحبيبة سارة، سند حياتي ووالدة ابنيّ، شريكتي المخلصة في رحلة حياتي من أجل بلدنا".ومضى نتنياهو (73 عاما) مخاطبا سارة "حبك وذكاؤك وشجاعتك هي فضائل نادرة عرفها الكثير من الناس على مر السنين"، متمنيا لها العيش 120 عاما.وتحتفل سارة نتنياهو، اليوم السبت، بعيد ميلادها الـ 64، وهي من مواليد 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 1958.وسارة أخصائية نفسية تربوية، وارتبط اسمها خلال السنوات الأخيرة الماضية، بالعديد من القضايا المتعلقة باستغلال المال العام، وتلقي الهدايا، وانتهاك حقوق العمال في منزلها، ومثلت للتحقيق في العديد منها، بحسب وسائل إعلام عبرية.وشغل نتنياهو وهو رئيس حزب "الليكود" منصب رئيس وزراء إسرائيل بين عامي 2009 إلى 2021، قبل أن تطيح به حكومة غير متجانسة تناوب على رئاستها كل من نفتالي بينيت ويائير لابيد، لم تصمد لوقت طويل.ويُحاكم زعيم المعارضة الحالي نتنياهو منذ شهور لاتهامه في قضايا فساد تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، ويقول مراقبون إن تشكيله للحكومة المقبلة، قد يدفع نحو إجراءات تحول دون استمرار محاكمته.وفاز معسكر نتنياهو الذي يضم أحزابا من أقصى اليمين بـ 64 مقعدا من أصل 120 بالكنيست، ما يسهل عملية تشكيله للحكومة المقبلة وهي المهمة التي تتطلب تأييد 61 نائبا.

https://sputnikarabic.ae/20220612/سارة-نتنياهو-أنا-لست-مريضة-نفسيا-1063472181.html

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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم