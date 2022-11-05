https://sputnikarabic.ae/20221105/قاذفات-بي-1بي-الأمريكية-تقوم-بتدريبات-مع-مقاتلات-إف-35-فوق-شبه-الجزيرة-الكورية-1069852607.html

قاذفات "بي-1بي" الأمريكية تقوم بتدريبات مع مقاتلات "إف-35" فوق شبه الجزيرة الكورية

قاذفات "بي-1بي" الأمريكية تقوم بتدريبات مع مقاتلات "إف-35" فوق شبه الجزيرة الكورية

أعلنت وزارة دفاع كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أن قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان من طراز "بي-1بي لانسر" أجرت تدريبات مشتركة مع مقاتلات شبح كورية جنوبية من طراز... 05.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-05T10:46+0000

2022-11-05T10:46+0000

2022-11-05T10:46+0000

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وحسب وكالة "يونهاب"، قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر القاذفة بعيدة المدى الأسرع من الصوت في كوريا منذ عام 2017.وكانت التدريبات الجوية المشتركة بين واشنطن وسيئول قد بدأت يوم الاثنين الماضي لمدة 5 أيام، لكن تم تمديدها حتى يوم السبت ردا على تجارب بيونغ يانغ الصاروخية.وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجنرال بات رايدر لوسائل إعلام، إن نشر قاذفات "B-1B" لأول مرة منذ عام 2017، "يهدف لإظهار أن الولايات المتحدة لديها القدرة على القيام بعمليات عالمية في أي وقت".فيما قال عسكريون أمريكيون أن مهام القاذفات تتمثل في "لعب دور حاسم في ردع الخصوم المحتملين".وتعتبر طائرات "بي- 1بي لانسر" (B-1B Lancer)، قاذفات استراتيجية ثقيلة، متعددة المهام، وتستطيع الطيران لمسافات طويلة عبر القارات.وتتميز "B-1B" بالقدرة على حمل كمية كبيرة من الأسلحة الموجهة وغير الموجهة، وإيصال كميات هائلة من الأسلحة الدقيقة وغير الدقيقة بسرعة إلى أي مكان في العالم وفي أي وقت، وفقا لموقع القوات الجوية الأمريكية.يذكر أن كوريا الشمالية كانت قد أجرت العديد من التجارب الصاروخية منذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلقت بيونغ يانغ أكثر من 20 صاروخا على 4 مراحل في يوم واحد، سقط أحدها بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية، وكان مساره موجهًا نحو الجنوب لأول مرة منذ الحرب الكورية.وفي الأسابيع الأخيرة أيضا، تم إجراء عدد من عمليات إطلاق نيران المدفعية وتدريبات للقوات الجوية ووحدات نووية تكتيكية.

https://sputnikarabic.ae/20221105/كوريا-الشمالية-تطلق-4-صواريخ-باليستية-قصيرة-المدى-باتجاه-البحر-الأصفر-1069850561.html

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