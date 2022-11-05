https://sputnikarabic.ae/20221105/قطر-تطلق-أول-بطاقة-دفع-وطنية-مسبقة-1069852440.html
قطر تطلق أول بطاقة دفع وطنية مسبقة
قطر تطلق أول بطاقة دفع وطنية مسبقة
أعلن البنك المركزي القطري، اليوم السبت، قرب إطلاقه بطاقة "هميان" لتكون أول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع بعلامة تجارية قطرية. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T10:30+0000
2022-11-05T10:30+0000
2022-11-05T10:30+0000
قطر
العالم العربي
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وقالت صحيفة "الشرق" القطرية إن هذا الإطلاق يأتي ضمن الجهود القطرية الهادفة إلى تطوير خدمات الدفع الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي في الدولة.وأضاف البنك أن إصدار البطاقة "هميان" سيكون أكثر أمنا نظرا لتبادل جميع معاملات البطاقة محلياً من خلال الشبكة الوطنية “NAPS” .ويعني اسم البطاقة "هميان" كيس النقود المستخدم من قبل التجار قديما، وتدعم هذه البطاقة جميع أنواع المعاملات مثل الدفع على أجهزة نقاط البيع والصراف الآلي وإجراء عمليات الشراء على شبكة الإنترنت المحلية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, العالم العربي
قطر تطلق أول بطاقة دفع وطنية مسبقة
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أعلن البنك المركزي القطري، اليوم السبت، قرب إطلاقه بطاقة "هميان" لتكون أول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع بعلامة تجارية قطرية.
وقالت صحيفة
"الشرق" القطرية إن هذا الإطلاق يأتي ضمن الجهود القطرية الهادفة إلى تطوير خدمات الدفع الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي في الدولة.
وأوضح بنك قطر المركزي أن إصدار البطاقة "لا يتطلب حد أدنى من الرصيد، كما تدعم البطاقة الحركة اللاتلامسية، مشيرا إلى أن تكلفتها ستكون أقل لمعالجة حركات الدفع لكل من مصدري البطاقات والمحصلين والتجار".
وأضاف البنك أن إصدار البطاقة "هميان" سيكون أكثر أمنا نظرا لتبادل جميع معاملات البطاقة محلياً من خلال الشبكة الوطنية “NAPS” .
ويعني اسم البطاقة "هميان" كيس النقود المستخدم من قبل التجار قديما، وتدعم هذه البطاقة جميع أنواع المعاملات مثل الدفع على أجهزة نقاط البيع والصراف الآلي وإجراء عمليات الشراء على شبكة الإنترنت المحلية.