https://sputnikarabic.ae/20221105/كوريا-الشمالية-تطلق-4-صواريخ-باليستية-قصيرة-المدى-باتجاه-البحر-الأصفر-1069850561.html
كوريا الشمالية تطلق 4 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الأصفر
كوريا الشمالية تطلق 4 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الأصفر
ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" نقلا عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت أربعة صواريخ باليستية قصيرة المدى على البحر الأصفر اليوم السبت. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T08:23+0000
2022-11-05T08:23+0000
2022-11-05T08:47+0000
كوريا الشمالية
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وفقا للجيش، أطلقت كوريا الديمقراطية أربعة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الأصفر من محافظة نونيم في مقاطعة بيونغان بوكتو من حوالي الساعة 05:32 إلى 05:59 بالتوقيت المحلي (11:32 -11:59 بتوقيت موسكو) اليوم السبت . حلقت الصواريخ نحو 130 كيلومترًا بسرعة قصوى 5 ماخ وارتفاع 20 كيلومترًا. ويتم تحليل التفاصيل من وكالات الاستخبارات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.أجرت كوريا الشمالية العديد من التجارب الصاروخية منذ أواخر سبتمبر/أيلول، بما في ذلك الصاروخ الباليستي متوسط المدى Hwaseong-12، والصاروخ الباليستي العابر للقارات Hwaseong-17 . في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلقت بيونغ يانغ أكثر من 20 صاروخًا على أربع مراحل في يوم واحد، سقط أحدها بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية، وكان مساره موجهًا نحو الجنوب لأول مرة منذ الحرب الكورية. وفي الأسابيع الأخيرة أيضًا، تم إجراء عدد من عمليات إطلاق نيران المدفعية وتدريبات للقوات الجوية ووحدات نووية تكتيكية.هذه هي التجربة الثالثة والثلاثين للصاروخ الباليستي الذي أجرته كوريا الديمقراطية هذا العام، كما أطلقت بيونغ يانغ ثلاثة صواريخ كروز.
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كوريا الشمالية
كوريا الشمالية تطلق 4 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الأصفر
08:23 GMT 05.11.2022 (تم التحديث: 08:47 GMT 05.11.2022) تابعنا عبر
ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" نقلا عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت أربعة صواريخ باليستية قصيرة المدى على البحر الأصفر اليوم السبت.
وفقا للجيش، أطلقت كوريا الديمقراطية أربعة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الأصفر من محافظة نونيم في مقاطعة بيونغان بوكتو من حوالي الساعة 05:32 إلى 05:59 بالتوقيت المحلي (11:32 -11:59 بتوقيت موسكو) اليوم السبت .
حلقت الصواريخ نحو 130 كيلومترًا بسرعة قصوى 5 ماخ وارتفاع 20 كيلومترًا. ويتم تحليل التفاصيل من وكالات الاستخبارات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
أجرت كوريا الشمالية العديد من التجارب الصاروخية منذ أواخر سبتمبر/أيلول، بما في ذلك الصاروخ الباليستي متوسط المدى Hwaseong-12، والصاروخ الباليستي العابر للقارات Hwaseong-17 . في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلقت بيونغ يانغ أكثر من 20 صاروخًا على أربع مراحل في يوم واحد، سقط أحدها بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية، وكان مساره موجهًا نحو الجنوب لأول مرة منذ الحرب الكورية. وفي الأسابيع الأخيرة أيضًا، تم إجراء عدد من عمليات إطلاق نيران المدفعية وتدريبات للقوات الجوية ووحدات نووية تكتيكية.
هذه هي التجربة الثالثة والثلاثين للصاروخ الباليستي الذي أجرته كوريا الديمقراطية هذا العام، كما أطلقت بيونغ يانغ ثلاثة صواريخ كروز.