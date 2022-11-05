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https://sputnikarabic.ae/20221105/محكمة-جزائرية-تقضي-بسجن-3-أشخاص-من-بينهم-تونسي-بتهمة-الإرهاب-1069855157.html
محكمة جزائرية تقضي بسجن 3 أشخاص من بينهم تونسي بتهمة الإرهاب
محكمة جزائرية تقضي بسجن 3 أشخاص من بينهم تونسي بتهمة الإرهاب
قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر، اليوم السبت، بسجن ثلاثة متهمين من بينهم تونسي الجنسية، بتهمة التورط مع جماعة... 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T12:42+0000
2022-11-05T12:42+0000
العالم العربي
الجزائر
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وقال موقع راديو "موزاييك" التونسي إن حكم المحكمة تراوح بين سنتين وخمس سنوات سجنا نافذا، فيما قضت تبرئة متهم واحد فقط، في حين تلاحق السلطات ثلاثة آخرين ضمن القضية ذاتها وهم هاربون بالأراضي السورية بعد التحاقهم بتنظيم ''داعش'' الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى).ووجهت المحكمة جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج، وإعادة طبع التسجيلات التي تشيد بالأفعال الإرهابية، وجنحة عدم الإبلاغ عن جناية، والمشاركة في إعادة طبع التسجيلات التي تشيد بالأفعال الإرهابية وعدم الإبلاغ عن جناية.وذكر ملف القضية أن المتهمين الثلاثة تم تجنيدهم من قبل المتهمين الهاربين، عبر مواقع جهادية إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك والسكايب، حيث سهل المواطن التونسي عملية التحاقهم بـ"جبهة النصرة"، ثم تنظيم "داعش" بسوريا.
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العالم العربي, الجزائر
العالم العربي, الجزائر

محكمة جزائرية تقضي بسجن 3 أشخاص من بينهم تونسي بتهمة الإرهاب

12:42 GMT 05.11.2022
© AFP 2022الشرطة الجزائرية
الشرطة الجزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
© AFP 2022
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قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر، اليوم السبت، بسجن ثلاثة متهمين من بينهم تونسي الجنسية، بتهمة التورط مع جماعة إرهابية.
وقال موقع راديو "موزاييك" التونسي إن حكم المحكمة تراوح بين سنتين وخمس سنوات سجنا نافذا، فيما قضت تبرئة متهم واحد فقط، في حين تلاحق السلطات ثلاثة آخرين ضمن القضية ذاتها وهم هاربون بالأراضي السورية بعد التحاقهم بتنظيم ''داعش'' الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى).
ووجهت المحكمة جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج، وإعادة طبع التسجيلات التي تشيد بالأفعال الإرهابية، وجنحة عدم الإبلاغ عن جناية، والمشاركة في إعادة طبع التسجيلات التي تشيد بالأفعال الإرهابية وعدم الإبلاغ عن جناية.
وذكر ملف القضية أن المتهمين الثلاثة تم تجنيدهم من قبل المتهمين الهاربين، عبر مواقع جهادية إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك والسكايب، حيث سهل المواطن التونسي عملية التحاقهم بـ"جبهة النصرة"، ثم تنظيم "داعش" بسوريا.
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