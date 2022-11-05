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https://sputnikarabic.ae/20221105/محمد-بن-زايد-يشارك-في-قمة-المناخ-في-شرم-الشيخ-والإمارات-تعلن-استعدادها-استضافة-القمة-المقبلة-1069857946.html
محمد بن زايد يشارك في قمة المناخ في شرم الشيخ والإمارات تعلن استعدادها استضافة القمة المقبلة
محمد بن زايد يشارك في قمة المناخ في شرم الشيخ والإمارات تعلن استعدادها استضافة القمة المقبلة
أعلنت الإمارات اليوم مشاركة رئيسها محمد بن زايد آل نهيان، في فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27،... 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T14:37+0000
2022-11-05T14:37+0000
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وقالت سفيرة الإمارات لدى القاهرة مريم الكعبي: إن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سوف يصل إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ بشرم الشيخ، وأن أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف سوف تشهد مشاركة وفد إماراتي كبير".وأضافت، في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء المصرية الرسمية "أ ش أ"، أن "دولة الإمارات سعيدة باستضافة ورئاسة مصر لهذه الدورة من مؤتمر الأطراف الذي يعقد بمشاركة واسعة لأكثر من 100 رئيس دولة، ورؤساء حكومات ووزراء، ورؤساء هيئات دولية، ومنظمات المجتمع المدني والشباب".وأكدت أن "دولة الإمارات تستعد لاستضافة أعمال الدورة الثامنة والعشرين من المؤتمر COP28 خلال العام المقبل 2023".ويعقد المؤتمر تحت شعار "معاً نحو التنفيذ لتحقيق نتائج عادلة وطموحة"، وتستضيفه مدينة شرم الشيخ في مصر، خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي

محمد بن زايد يشارك في قمة المناخ في شرم الشيخ والإمارات تعلن استعدادها استضافة القمة المقبلة

14:37 GMT 05.11.2022
© AFP 2022 / RASHED AL-MANSOORIرئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
© AFP 2022 / RASHED AL-MANSOORI
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أعلنت الإمارات اليوم مشاركة رئيسها محمد بن زايد آل نهيان، في فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، وتستضيفه مصر، خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري.
وقالت سفيرة الإمارات لدى القاهرة مريم الكعبي: إن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سوف يصل إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ بشرم الشيخ، وأن أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف سوف تشهد مشاركة وفد إماراتي كبير".
وأضافت، في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء المصرية الرسمية "أ ش أ"، أن "دولة الإمارات سعيدة باستضافة ورئاسة مصر لهذه الدورة من مؤتمر الأطراف الذي يعقد بمشاركة واسعة لأكثر من 100 رئيس دولة، ورؤساء حكومات ووزراء، ورؤساء هيئات دولية، ومنظمات المجتمع المدني والشباب".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد يلغي مشاركته في مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ
2 نوفمبر, 14:13 GMT
وأكدت أن "دولة الإمارات تستعد لاستضافة أعمال الدورة الثامنة والعشرين من المؤتمر COP28 خلال العام المقبل 2023".
ويعقد المؤتمر تحت شعار "معاً نحو التنفيذ لتحقيق نتائج عادلة وطموحة"، وتستضيفه مدينة شرم الشيخ في مصر، خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري.
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