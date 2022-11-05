https://sputnikarabic.ae/20221105/مقاتلات-إف-15-سعودية-تصل-إلى-جزيرة-كريت-اليونانية-صور-1069849040.html
مقاتلات "إف-15" سعودية تصل إلى جزيرة كريت اليونانية... صور
مقاتلات "إف-15" سعودية تصل إلى جزيرة كريت اليونانية... صور
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، وصول مقاتلات سلاح الجو السعودي من طراز "إف-15" إلى قاعدة سودا الجوية في جزية كريت في اليونان. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T07:26+0000
2022-11-05T07:26+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية، يوم الجمعة، أن المقاتلات تأتي ضمن مجموعة القوات الجوية الملكية المشاركة في مناورات تمرين "عين الصقر 3".ومن المقرر أن تنطلق المناورات الأسبوع المقبل وتشارك خلالها القوات السعودية بطائرات مقاتلة من طراز "إف-15" مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.من جانبه، صرح العقيد الطيار الركن خليفة العنزي، قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة، بأن هذه المناورات امتداد لمناورات "عين الصقر" التي نُفذت بالتناوب بالسعودية واليونان.وأشار إلى أن المناورات سبقتها اجتماعات تنسيقية مع القوات الجوية اليونانية، تمحورت حول آلية العمل ونوعية الطلعات والطائرات المشاركة وأعدادها.ويهدف التمرين إلى "دعم أواصر التعاون المشترك بين القوات الجوية السعودية والقوات الجوية اليونانية، وتبادل الخبرات بين الجانبين ورفع الجاهزية القتالية".
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, اليونان, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اليونان, العالم العربي
مقاتلات "إف-15" سعودية تصل إلى جزيرة كريت اليونانية... صور
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أعلنت وزارة الدفاع السعودية، وصول مقاتلات سلاح الجو السعودي من طراز "إف-15" إلى قاعدة سودا الجوية في جزية كريت في اليونان.
وذكرت
وكالة الأنباء السعودية، يوم الجمعة، أن المقاتلات تأتي ضمن مجموعة القوات الجوية الملكية المشاركة في مناورات تمرين "عين الصقر 3".
ومن المقرر أن تنطلق المناورات الأسبوع المقبل وتشارك خلالها القوات السعودية بطائرات مقاتلة من طراز "إف-15" مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.
من جانبه، صرح العقيد الطيار الركن خليفة العنزي، قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة، بأن هذه المناورات امتداد لمناورات "عين الصقر" التي نُفذت بالتناوب بالسعودية واليونان
.
وأشار إلى أن المناورات سبقتها اجتماعات تنسيقية مع القوات الجوية اليونانية، تمحورت حول آلية العمل ونوعية الطلعات والطائرات المشاركة وأعدادها.
ووفقا له، وُضع برنامج كامل يشمل جميع الطلعات الجوية؛ لصقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية والمساندة ودعم جاهزيتها لتبادل الخبرات في المجالات المتاحة.
ويهدف التمرين إلى "دعم أواصر التعاون المشترك بين القوات الجوية السعودية والقوات الجوية اليونانية، وتبادل الخبرات بين الجانبين ورفع الجاهزية القتالية".