https://sputnikarabic.ae/20221105/مقتل-خمسة-أشخاص-إثر-حريق-بمدينة-كوستروما-الروسية-1069845204.html
مقتل خمسة أشخاص إثر حريق بمدينة كوستروما الروسية
مقتل خمسة أشخاص إثر حريق بمدينة كوستروما الروسية
قال متحدث باسم خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم السبت، إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب أربعة آخرون في حريق في ملهى ليلي بمدينة كوستروما... 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T04:31+0000
2022-11-05T04:31+0000
2022-11-05T04:48+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ لـ "سبوتنيك" صباح يوم السبت: "توفي خمسة أشخاص وأصيب أربعة آخرون في مطعم الملهى الليلي" بوليغون ".واندلع الحريق في ملهى ومطعم "بوليغون" الليلي وانتشر على مساحة 3500 متر مربع. وفقا لوزارة الطوارئ الروسية، تم إجلاء 250 شخصا من المبنى.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مقتل خمسة أشخاص إثر حريق بمدينة كوستروما الروسية
04:31 GMT 05.11.2022 (تم التحديث: 04:48 GMT 05.11.2022) تابعنا عبر
قال متحدث باسم خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم السبت، إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب أربعة آخرون في حريق في ملهى ليلي بمدينة كوستروما الروسية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ لـ "سبوتنيك" صباح يوم السبت: "توفي خمسة أشخاص وأصيب أربعة آخرون في مطعم الملهى الليلي" بوليغون ".
واندلع الحريق في ملهى ومطعم "بوليغون" الليلي وانتشر على مساحة 3500 متر مربع. وفقا لوزارة الطوارئ الروسية، تم إجلاء 250 شخصا من المبنى.