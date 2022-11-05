https://sputnikarabic.ae/20221105/مقتل-فلسطيني-وإصابة-آخر-بنيران-الجيش-الإسرائيلي-شمالي-الضفة-1069869335.html
مقتل فلسطيني وإصابة آخر بنيران الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة
مقتل فلسطيني وإصابة آخر بنيران الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة
قتل الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، شابا فلسطينيا، وأصاب آخر شمالي الضفة الغربية بدعوى إلقائهما الحجارة تجاه سيارات إسرائيلية. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T19:54+0000
2022-11-05T19:54+0000
2022-11-05T19:55+0000
إسرائيل
أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم
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وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، إن قوة من الجيش الإسرائيلي كانت في كمين على شارع 60 (يصل بين الضفة الغربية والقدس ومناطق وسط إسرائيل)، بالقرب من قرية سنجل، أطلقت النار على فلسطينيين اثنين، تم رصدهما بينما كانا يرشقان سيارات إسرائيلية بالحجارة".وأضافت أن أحد المصابين قتل في الحال، بينما قدمت فرقة طبية عسكرية إسرائيلية العلاج الأولي للآخر، الذي تم اعتقاله.وتشهد الضفة الغربية منذ أسابيع تزايد التوتر على خلفية عملية عسكرية تشنها إسرائيل تحت اسم "كاسر الأمواج" أسفرت عن اعتقال المئات واغتيال آخرين، من بينهم قادة مجموعة "عرين الأسود" المسلحة في نابلس، ما أثار غضبا واسعا في الشارع الفلسطيني وسط محاولات لاستهداف قوات الأمن الإسرائيلي والمستوطنين.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم
مقتل فلسطيني وإصابة آخر بنيران الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة
19:54 GMT 05.11.2022 (تم التحديث: 19:55 GMT 05.11.2022) تابعنا عبر
قتل الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، شابا فلسطينيا، وأصاب آخر شمالي الضفة الغربية بدعوى إلقائهما الحجارة تجاه سيارات إسرائيلية.
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، إن قوة من الجيش الإسرائيلي كانت في كمين على شارع 60 (يصل بين الضفة الغربية والقدس ومناطق وسط إسرائيل)، بالقرب من قرية سنجل، أطلقت النار على فلسطينيين اثنين، تم رصدهما بينما كانا يرشقان سيارات إسرائيلية بالحجارة".
وأضافت أن أحد المصابين قتل في الحال، بينما قدمت فرقة طبية عسكرية إسرائيلية العلاج الأولي للآخر، الذي تم اعتقاله.
وتشهد الضفة الغربية
منذ أسابيع تزايد التوتر على خلفية عملية عسكرية تشنها إسرائيل تحت اسم "كاسر الأمواج" أسفرت عن اعتقال المئات واغتيال آخرين، من بينهم قادة مجموعة "عرين الأسود" المسلحة في نابلس، ما أثار غضبا واسعا في الشارع الفلسطيني وسط محاولات لاستهداف قوات الأمن الإسرائيلي والمستوطنين.