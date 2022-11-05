https://sputnikarabic.ae/20221105/مواطنون-ألمان-يردون-على-تصريحات-السفير-الأوكراني-الجديد-بشأن-منع-دخول-الروس-إلى-البلاد-1069852802.html
مواطنون ألمان يردون على تصريحات السفير الأوكراني الجديد بشأن منع دخول الروس إلى البلاد
مواطنون ألمان يردون على تصريحات السفير الأوكراني الجديد بشأن منع دخول الروس إلى البلاد
علق قراء صحيفة ألمانية على تصريحات السفير الأوكراني الجديد في البلاد، أليكسي ميكيف، الذي دعا إلى منع المواطنين الروس من الدخول إلى البلاد. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T11:01+0000
2022-11-05T11:01+0000
2022-11-05T11:03+0000
العالم
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وكتب أحد قراء صحيفة " فيليت" الألمانية ردا على تصريحات السفير الأوكراني الجديد: "هل لا يخطر ببال أي من السياسيين الألمان أن يعطي لهذا الرجل صفعة على وجهه ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به. وظيفته الوحيدة هي أن يقول شكراً ويلوح بقلم".وأضاف قارئ آخر قائلا: "هل يجرؤ شخص غير دبلوماسي من أوكرانيا الفاسدة على الإدلاء بمثل هذه التصريحات؟ لماذا لا يستطيع أحد إخبار ميكيف أنه بحاجة إلى التصرف وفقًا لموقفه".ولم يستطع معلق آخر كبح جماح مشاعره بالقول: "على سبيل المثال، أطالب بفرض حظر على دخول الأوكرانيين، ماذا سنفعل؟"وقال قارئ آخر: "وأنا أطالب بمنع دخول سفراء أوكرانيا!".وحث المستخدمون على "طرد هذا الدبلوماسي الوقح من البلاد".وقال الدبلوماسي الأوكراني ميكيف، في وقت سابق، إنه يرى "تهديدًا أمنيًا خطيرًا" في حقيقة أن الروس يأتون إلى ألمانيا، ودعا الحكومة الفيدرالية إلى فرض حظر على زياراتهم إلى ألمانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مواطنون ألمان يردون على تصريحات السفير الأوكراني الجديد بشأن منع دخول الروس إلى البلاد
11:01 GMT 05.11.2022 (تم التحديث: 11:03 GMT 05.11.2022) تابعنا عبر
علق قراء صحيفة ألمانية على تصريحات السفير الأوكراني الجديد في البلاد، أليكسي ميكيف، الذي دعا إلى منع المواطنين الروس من الدخول إلى البلاد.
وكتب أحد قراء
صحيفة " فيليت" الألمانية ردا على تصريحات السفير الأوكراني الجديد: "هل لا يخطر ببال أي من السياسيين الألمان أن يعطي لهذا الرجل صفعة على وجهه ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به. وظيفته الوحيدة هي أن يقول شكراً ويلوح بقلم".
وأضاف قارئ آخر قائلا: "هل يجرؤ شخص غير دبلوماسي من أوكرانيا الفاسدة على الإدلاء بمثل هذه التصريحات؟ لماذا لا يستطيع أحد إخبار ميكيف أنه بحاجة إلى التصرف وفقًا لموقفه".
ولم يستطع معلق آخر كبح جماح مشاعره بالقول: "على سبيل المثال، أطالب بفرض حظر على دخول الأوكرانيين، ماذا سنفعل؟"
وقال قارئ آخر: "وأنا أطالب بمنع دخول سفراء أوكرانيا!".
وحث المستخدمون على "طرد هذا الدبلوماسي الوقح من البلاد".
وقال الدبلوماسي الأوكراني ميكيف، في وقت سابق، إنه يرى "تهديدًا أمنيًا خطيرًا" في حقيقة أن الروس يأتون إلى ألمانيا، ودعا الحكومة الفيدرالية إلى فرض حظر على زياراتهم إلى ألمانيا.