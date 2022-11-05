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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221105/موقع-أمريكي-يكشف-عمل-المخابرات-البريطانية-مع-أوكرانيا-لإنشاء-جيش-إرهابي-حزبي-1069844199.html
موقع أمريكي يكشف عمل المخابرات البريطانية مع أوكرانيا لإنشاء "جيش إرهابي حزبي"
موقع أمريكي يكشف عمل المخابرات البريطانية مع أوكرانيا لإنشاء "جيش إرهابي حزبي"
تخطط خلية من شخصيات المخابرات العسكرية البريطانية لتنظيم وتدريب جيش "حزبي" أوكراني سري لمهاجمة أهداف في شبه جزيرة القرم، وفقا لما ذكره تقرير لموقع "غرايزون"... 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T01:09+0000
2022-11-05T01:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وتكشف الوثائق التي حصل عليه موقع "غرايزون" أن الهجوم المخطط له على شبه جزيرة القرم يهدف إلى عزل القوات الروسية هناك من خلال "تعطيل إعادة الإمداد عن طريق البحر والبر عبر كيرتش".وقال الموقع يوم الجمعة، نقلا عن الوثائق المسربة، إن الخطة، التي وضعت بالاتفاق مع جهاز الأمن التابع لفرع أوديسا الأوكراني، تهدف أيضا إلى "إضعاف" قدرة روسيا على حصار كييف و"تقويض "قدرة موسكو على القتال".ووفقا للموقع الإخباري المستقل، كانت نفس "زمرة عملاء المخابرات العسكرية" التي تخطط حاليا لإنشاء وتدريب جيش إرهابي حزبي أوكراني سري، مسؤولة عن وضع خطط لتفجير جسر القرم.وفي 10 أكتوبر الماضي، أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مجلس الأمن الروسي أن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة موجهة بدقة ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.وأدان بوتين تفجير جسر مضيق كيرتش، المعروف أيضا باسم جسر القرم، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلا إنه لا يمكن ترك مثل هذا العمل الإرهابي دون انتقام.
https://sputnikarabic.ae/20220501/إعلام-القوات-الأوكرانية-تتزود-بالوقود-من-كازاخستان-ورومانيا-وأذرع-للاستخبارات-البريطانية-1061780339.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

موقع أمريكي يكشف عمل المخابرات البريطانية مع أوكرانيا لإنشاء "جيش إرهابي حزبي"

01:09 GMT 05.11.2022
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورمناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، راجمة صواريخ "بي إم - 21" (غراد)، أوكرانيا
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، راجمة صواريخ بي إم - 21 (غراد)، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
© Sputnik . Stringer
/
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تخطط خلية من شخصيات المخابرات العسكرية البريطانية لتنظيم وتدريب جيش "حزبي" أوكراني سري لمهاجمة أهداف في شبه جزيرة القرم، وفقا لما ذكره تقرير لموقع "غرايزون" (The Grayzone) الإخباري الأمريكي المستقل.
موسكو - سبوتنيك. وتكشف الوثائق التي حصل عليه موقع "غرايزون" أن الهجوم المخطط له على شبه جزيرة القرم يهدف إلى عزل القوات الروسية هناك من خلال "تعطيل إعادة الإمداد عن طريق البحر والبر عبر كيرتش".
وقال الموقع يوم الجمعة، نقلا عن الوثائق المسربة، إن الخطة، التي وضعت بالاتفاق مع جهاز الأمن التابع لفرع أوديسا الأوكراني، تهدف أيضا إلى "إضعاف" قدرة روسيا على حصار كييف و"تقويض "قدرة موسكو على القتال".
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ووفقا للموقع الإخباري المستقل، كانت نفس "زمرة عملاء المخابرات العسكرية" التي تخطط حاليا لإنشاء وتدريب جيش إرهابي حزبي أوكراني سري، مسؤولة عن وضع خطط لتفجير جسر القرم.
وفي 10 أكتوبر الماضي، أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مجلس الأمن الروسي أن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة موجهة بدقة ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.
وأدان بوتين تفجير جسر مضيق كيرتش، المعروف أيضا باسم جسر القرم، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلا إنه لا يمكن ترك مثل هذا العمل الإرهابي دون انتقام.
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Представители российской стороны во время обмена пленными - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:18 GMT
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