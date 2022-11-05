https://sputnikarabic.ae/20221105/نشطاء-المناخ-يمنعون-الطائرات-الخاصة-من-مغادرة-مطار-أمستردام-1069855737.html
نشطاء المناخ يمنعون الطائرات الخاصة من مغادرة مطار أمستردام
نشطاء المناخ يمنعون الطائرات الخاصة من مغادرة مطار أمستردام
منع مئات من المتظاهرين للدفاع عن قضايا المناخ الطائرات الخاصة من مغادرة مطار شيفول بالعاصمة الهولندية أمستردام، وذلك ضمن مظاهرة عشية انعقاد مؤتمر المناخ COP27... 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T13:31+0000
2022-11-05T13:31+0000
2022-11-05T13:31+0000
مصر
أخبار العالم الآن
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وجلس المتظاهرون من منظمة "غرينبيس" و"تمرد الانقراض" حول الطائرات الخاصة لمنعها من المغادرة، فيما ركب آخرون دراجات حول الطائرات.من جانبه، قال ديوي زلوخ من منظمة "السلام الأخضر" بهولندا إن النشطاء يريدون "خفض عدد الرحلات الجوية والمزيد من القطارات وفرض الحظر على الرحلات القصيرة غير الضرورية والطائرات الخاصة"، فيما اعتقلت الشرطة العسكرية عددا من المتظاهرين لوجودهم على أرض المطار دون إذن.ومن المنتظر أن يحضر المؤتمر أكثر من 120 من قادة العالم، حيث تنعقد محادثات المناخ للأمم المتحدة لهذا العام في مدينة شرم الشيخ الواقعة على ساحل البحر الأحمر ابتداء من يوم غد الأحد.وسيطر على المؤتمر قضايا شائكة للمناقشة في محادثات تستمر في الفترة 6-18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بما في ذلك خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز المساعدات المالية للبلدان الفقيرة التي تعاني من آثار تغير المناخ.في سياق متصل، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن الفجوة العميقة بين العالمين المتقدم والنامي وضعت محادثات المناخ على حافة الهاوية، قائلا إنه يجب على الدول الغنية أن توقع "اتفاقية تاريخية" مع الفقراء بشأن المناخ أو "سنهلك".يأتي التحذير الصارم في الوقت الذي يبدأ فيه زعماء العالم في التجمع لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تنطلق في مدينة شرم الشيخ، مصر (نحو 500 كيلومتر جنوب شرق العاصمة القاهرة).
مصر
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار العالم الآن
نشطاء المناخ يمنعون الطائرات الخاصة من مغادرة مطار أمستردام
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منع مئات من المتظاهرين للدفاع عن قضايا المناخ الطائرات الخاصة من مغادرة مطار شيفول بالعاصمة الهولندية أمستردام، وذلك ضمن مظاهرة عشية انعقاد مؤتمر المناخ COP27 للأمم المتحدة في مصر.
وجلس المتظاهرون من منظمة "غرينبيس" و"تمرد الانقراض" حول الطائرات الخاصة لمنعها من المغادرة، فيما ركب آخرون دراجات حول الطائرات.
من جانبه، قال ديوي زلوخ من منظمة "السلام الأخضر" بهولندا إن النشطاء يريدون "خفض عدد الرحلات الجوية والمزيد من القطارات وفرض الحظر على الرحلات القصيرة غير الضرورية والطائرات الخاصة"، فيما اعتقلت الشرطة العسكرية عددا من المتظاهرين لوجودهم على أرض المطار دون إذن.
ومن المنتظر أن يحضر المؤتمر أكثر من 120 من قادة العالم، حيث تنعقد محادثات المناخ للأمم المتحدة لهذا العام في مدينة شرم الشيخ الواقعة على ساحل البحر الأحمر ابتداء من يوم غد الأحد.
وسيطر على المؤتمر قضايا شائكة للمناقشة في محادثات تستمر في الفترة 6-18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بما في ذلك خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز المساعدات المالية للبلدان الفقيرة التي تعاني من آثار تغير المناخ.
في سياق متصل، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
، من أن الفجوة العميقة بين العالمين المتقدم والنامي وضعت محادثات المناخ على حافة الهاوية، قائلا إنه يجب على الدول الغنية أن توقع "اتفاقية تاريخية" مع الفقراء بشأن المناخ أو "سنهلك".
يأتي التحذير الصارم في الوقت الذي يبدأ فيه زعماء العالم في التجمع لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تنطلق في مدينة شرم الشيخ، مصر (نحو 500 كيلومتر جنوب شرق العاصمة القاهرة).