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https://sputnikarabic.ae/20221105/هفوة-جديدة-لبايدن-جنرال-موتورز-ستتحول-إلى-السيارات-الكهربائية-في-3035-فيديو-1069848403.html
هفوة جديدة لبايدن... "جنرال موتورز" ستتحول إلى السيارات الكهربائية في 3035... فيديو
هفوة جديدة لبايدن... "جنرال موتورز" ستتحول إلى السيارات الكهربائية في 3035... فيديو
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطأ جديد ضمن هفواته المتكررة بشكل معتاد في الفترة الأخيرة، عندما قال إن أكبر شركة لصناعة السيارات في البلاد "جنرال موتورز"... 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T06:35+0000
2022-11-05T06:35+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، جاء ذلك أثناء خطاب لبايدن في ولاية كاليفورنيا، أمس الجمعة.وخلال كلمته، قال الرئيس الأمريكي: "الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز ماري بارا رفعت دعوى قضائية ضد كاليفورنيا لأن لديكم انبعاثات أعلى من باقي البلاد".وقبل ذلك، في نفس الخطاب، خلط الرئيس الأمريكي بين الرئيسة التنفيذية لشركة "جنرال موتورز"، ماري بارا، والقاضية بالمحكمة العليا الأمريكية، آمي كوني باريت، لكنه تمكن من تصحيح خطأه.وفي نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال جون كيري، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، إنه بحلول عام 2035 سيتم بيع السيارات الكهربائية فقط في الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20210129/من-أجل-البيئةجنرال-موتورز-تقرر-التوقف-عن-إنتاج-سيارات-البنزين-والديزل-بحلول-عام-2035-1047950175.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن

هفوة جديدة لبايدن... "جنرال موتورز" ستتحول إلى السيارات الكهربائية في 3035... فيديو

06:35 GMT 05.11.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEBالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتوقف لتناول الآيس كريم في أحد المحلات في بورتلاند، ولاية أوريغون الأمريكية، 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتوقف لتناول الآيس كريم في أحد المحلات في بورتلاند، ولاية أوريغون الأمريكية، 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطأ جديد ضمن هفواته المتكررة بشكل معتاد في الفترة الأخيرة، عندما قال إن أكبر شركة لصناعة السيارات في البلاد "جنرال موتورز" ستتحول بالكامل إلى السيارات الكهربائية "بحلول 3035".
ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، جاء ذلك أثناء خطاب لبايدن في ولاية كاليفورنيا، أمس الجمعة.
وخلال كلمته، قال الرئيس الأمريكي: "الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز ماري بارا رفعت دعوى قضائية ضد كاليفورنيا لأن لديكم انبعاثات أعلى من باقي البلاد".

وتابع: "اتصلت بي وقالت إن سيارات الشركة ستكون كهربائية بالكامل بحلول 3035".

وقبل ذلك، في نفس الخطاب، خلط الرئيس الأمريكي بين الرئيسة التنفيذية لشركة "جنرال موتورز"، ماري بارا، والقاضية بالمحكمة العليا الأمريكية، آمي كوني باريت، لكنه تمكن من تصحيح خطأه.
شعار شركة جنرال موتورز للسيارات - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2021
من أجل البيئة...جنرال موتورز تقرر التوقف عن إنتاج سيارات البنزين والديزل بحلول عام 2035
29 يناير 2021, 17:41 GMT

يذكر أنه في يناير/كانون الثاني 2021، أعلنت جنرال موتورز أن الشركة تخطط لإنتاج سيارات كهربائية حصرية بحلول عام 2035.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال جون كيري، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، إنه بحلول عام 2035 سيتم بيع السيارات الكهربائية فقط في الولايات المتحدة.
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