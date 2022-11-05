https://sputnikarabic.ae/20221105/هولندا-والولايات-المتحدة-وجمهورية-التشيك-يزودون-أوكرانيا-بـ-90-دبابة-1069845116.html
هولندا والولايات المتحدة وجمهورية التشيك يزودون أوكرانيا بـ 90 دبابة
هولندا والولايات المتحدة وجمهورية التشيك يزودون أوكرانيا بـ 90 دبابة
أعلنت وزارة الدفاع الهولندية في بيان أن هولندا، إلى جانب الولايات المتحدة وجمهورية التشيك، ستزود أوكرانيا بمعدات عسكرية ثقيلة، بما في ذلك 90 دبابة، كجزء من... 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T04:15+0000
2022-11-05T04:15+0000
2022-11-05T04:15+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع الهولندية يوم أمس الجمعة "هولندا ستزود أوكرانيا مرة أخرى بمعدات عسكرية ثقيلة. وتبلغ القيمة الإجمالية لحزمة المساعدات 120 مليون يورو منها 45 مليون يورو مخصصة لدبابات تي -72".يشار إلى أن هولندا، إلى جانب الولايات المتحدة وجمهورية التشيك، ستزود كييف بـ 90 دبابة حديثة.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
هولندا والولايات المتحدة وجمهورية التشيك يزودون أوكرانيا بـ 90 دبابة
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أعلنت وزارة الدفاع الهولندية في بيان أن هولندا، إلى جانب الولايات المتحدة وجمهورية التشيك، ستزود أوكرانيا بمعدات عسكرية ثقيلة، بما في ذلك 90 دبابة، كجزء من حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 120 مليون يورو.
وقالت وزارة الدفاع الهولندية يوم أمس الجمعة "هولندا ستزود أوكرانيا مرة أخرى بمعدات عسكرية ثقيلة. وتبلغ القيمة الإجمالية لحزمة المساعدات 120 مليون يورو منها 45 مليون يورو مخصصة لدبابات تي -72".
يشار إلى أن هولندا، إلى جانب الولايات المتحدة وجمهورية التشيك، ستزود كييف بـ 90 دبابة حديثة.