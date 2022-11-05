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https://sputnikarabic.ae/20221105/هولندا-والولايات-المتحدة-وجمهورية-التشيك-يزودون-أوكرانيا-بـ-90-دبابة-1069845116.html
هولندا والولايات المتحدة وجمهورية التشيك يزودون أوكرانيا بـ 90 دبابة
هولندا والولايات المتحدة وجمهورية التشيك يزودون أوكرانيا بـ 90 دبابة
أعلنت وزارة الدفاع الهولندية في بيان أن هولندا، إلى جانب الولايات المتحدة وجمهورية التشيك، ستزود أوكرانيا بمعدات عسكرية ثقيلة، بما في ذلك 90 دبابة، كجزء من... 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T04:15+0000
2022-11-05T04:15+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع الهولندية يوم أمس الجمعة "هولندا ستزود أوكرانيا مرة أخرى بمعدات عسكرية ثقيلة. وتبلغ القيمة الإجمالية لحزمة المساعدات 120 مليون يورو منها 45 مليون يورو مخصصة لدبابات تي -72".يشار إلى أن هولندا، إلى جانب الولايات المتحدة وجمهورية التشيك، ستزود كييف بـ 90 دبابة حديثة.
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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

هولندا والولايات المتحدة وجمهورية التشيك يزودون أوكرانيا بـ 90 دبابة

04:15 GMT 05.11.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورТанк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022"
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلنت وزارة الدفاع الهولندية في بيان أن هولندا، إلى جانب الولايات المتحدة وجمهورية التشيك، ستزود أوكرانيا بمعدات عسكرية ثقيلة، بما في ذلك 90 دبابة، كجزء من حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 120 مليون يورو.
وقالت وزارة الدفاع الهولندية يوم أمس الجمعة "هولندا ستزود أوكرانيا مرة أخرى بمعدات عسكرية ثقيلة. وتبلغ القيمة الإجمالية لحزمة المساعدات 120 مليون يورو منها 45 مليون يورو مخصصة لدبابات تي -72".
يشار إلى أن هولندا، إلى جانب الولايات المتحدة وجمهورية التشيك، ستزود كييف بـ 90 دبابة حديثة.
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